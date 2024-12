Zürich - Der Rückversicherer Swiss Re will im kommenden Jahr den Gewinn steigern und hebt im Rahmen seines Investorentags die Ziele für die einzelnen Sparten an. Den Aktionärinnen und Aktionären stellt er ein deutliches Dividendenwachstum in Aussicht. Für das Jahr 2025 rechnet Swiss Re mit einem Gewinn von 4,4 Milliarden US-Dollar, wie der Finanzkonzern am Freitagmorgen im Vorfeld seines «Management Dialogue 2024»-Events mitteilte. Für das laufende ...

