Die Welt befindet sich in einem permanenten Wandel, in dem Roboter den Menschen immer mehr Arbeit abnehmen. Nvidia hat deshalb in folgendes Unternehmen investiert.Nvidia hat bisher am stärksten vom Megatrend künstliche Intelligenz profitiert. Seit der Veröffentlichung von ChatGPT Ende November 2022 hat die Aktie bereits mehr als 763 Prozent zugelegt (10.12.2024). Der kalifornische Konzern produziert unter anderem sehr leistungsfähige Halbleiter, die für das Training und die Ausführung von KI-Modellen erforderlich sind. Nvidia verstärkt sich zudem regelmäßig durch intelligente Zukäufe, die aber auch aufgrund der dominanten Marktstellung in jüngster Vergangenheit bereits von den …