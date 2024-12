In der Pharma-Division bekommt Bayer beim Top-Seller Xarelto bereits den generischen Wettbewerbsdruck zu spüren. Und auch beim zweitumsatzstärksten Medikament der letzten Jahre, dem Augenheilmittel Eylea, steht die Biosimilar-Konkurrenz in den Startlöchern. Hinzu kommt ein weiteres Produkt, welches dem Blockbuster Marktanteile streitig machen will.Der Pharmakonzern Roche hat in der EU die Zulassung für sein Augenmittel Vabysmo in einer vorgefüllten Spritze zur Behandlung dreier Netzhauterkrankungen ...

