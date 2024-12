ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens nach dem Kapitalmarkttag der Sparte Smart Infrastructure mit einem Kursziel von 200 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Andre Kukhnin gewann laut seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung an Zuversicht, was das organische Wachstumsziel für den Geschäftsbereich betrifft - auch wenn die Spanne dafür etwas über seinen bisherigen Erwartungen liege. Die Margenziele seien ebenfalls vernünftig./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2024 / 21:27 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2024 / 21:27 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0007236101