Der Chemiekonzern Evonik will mit einer neuen Konzernstruktur sowie -führung neu durchstarten. Aufgeteilt in zwei Segmente sollen die operativen Geschäfte in Zukunft deutlich differenzierter gesteuert werden können. Evonik-Chef Christian Kullmann erhofft sich davon eine klarere strategische Ausrichtung und Ressourcenallokation.Der Umbau des Konzerns geht den nächsten Schritt. Bisher steuerte Evonik das operative Chemiegeschäft in den Divisionen Specialty Additives, Nutrition & Care und Smart Materials. ...

