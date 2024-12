Unterföhring (ots) -War der jüngste Torschütze der Bundesliga, Youssoufa Moukoko, zu dem Zeitpunkt gar nicht 16 Jahre alt, sondern bedeutend älter als er angab? Darüber wird seit Jahren spekuliert. Die Investigativ-Reportage "Tricksen, Schummeln, Täuschen - Das Millionengeschäft mit den Fußball-Talenten" legt am Sonntag, 15. Dezember 2024, um 19:00 Uhr, auf ProSieben und auf Joyn neue Erkenntnisse vor, die diesen Schluss nahelegen.Zwei Jahre recherchierten Udo Ludwig (Sportjournalist), Martin Heidemanns (Journalist), Diana Löbl (Produzentin) und Peter Onneken (Produzent) im Umfeld des derzeit nach Nizza ausgeliehenen U21-Nationalspielers für die neue ProSieben-Doku - mit neuen Erkenntnissen. Anhand von Aussagen seines vorgeblich leiblichen Vaters, Bekannten aus seinem Kameruner Heimatort Jaunde, offiziellen Schriftstücken und Chatverläufen ergibt sich ein Bild, das Fragen aufwirft: Wenn hier mit dem Alter getrickst wurde, welche Verantwortung trägt die Vereinsführung von Borussia Dortmund in dieser Angelegenheit? Welche Führungskräfte haben bewusst Entscheidungen wider besseres Wissen getroffen? Die Reporter konfrontieren die beteiligten Parteien mit ihren neuen Entdeckungen. Und gleichzeitig zeigt die ProSieben-Recherche auf, dass es sich dabei um keinen Einzelfall handelt, sondern ein fragwürdiger Umgang mit jungen, abhängigen Talenten System im Millionengeschäft Fußball hat. In der Dokumentation kommen u.a. Kommentator Béla Réthy, Ex-Manager Reiner Calmund und Trainer Alexander Nouri zu Wort."Tricksen, Schummeln, Täuschen - Das Millionengeschäft mit den Fußball-Talenten" - am Sonntag, 15. Dezember 2024, um 19:00 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.Pressekontakt:Frank Wolkenhauerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1158email: Frank.Wolkenhauer@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: Clarissa.Schreiner@seven.oneProSiebenEin Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5929775