Das Hamburger Start-up hat Umsatz und Absatz in diesem Jahr weiter steigern können. Dennoch lief nicht alles nach Plan und der Markt an sich gestaltete sich schwierig, wie Gründer Philipp Schröder im Gespräch mit pv magazine einräumt. Immerhin startet das Unternehmen mit etwa 250 Millionen Euro an bestehenden Aufträgen ins neue Jahr, was jedoch auch am schleppenden Smart-Meter-Rollout in Deutschland liegt. Das Magazin "Gründerszene" hat vor wenigen Tagen Geschäftszahlen zu 1Komma5° veröffentlicht, die es nach eigenen Angaben aus internen für Investoren gedachte Dokumente bekommen hat. Danach hat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...