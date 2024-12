Linz (www.anleihencheck.de) - Wie erwartet hat die EZB den Leitzins gestern um 0,25% gesenkt, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Der Hauptrefinanzierungssatz liege nun bei 3,15%. Der Euro habe sich daraufhin im Vergleich zum US-Dollar abgeschwächt und sei erneut unter die 1,05-Marke gefallen. Neben der Zinssenkung der EZB habe auch die zuletzt angestiegene Inflation in den USA zur US-Dollar-Stärke beigetragen. Doch es gebe weitere Gründe. Der Devisenmarkt denke in Erwartungen. Was sei also die Erwartungshaltung der Märkte für das kommende Jahr? Eine starke US-Wirtschaft, der hartnäckige Kampf gegen die Inflation und zusätzliche Inflationsrisiken durch die Trump-Präsidentschaft stellten den Zinssenkungspfad der FED auf die Probe. Ein höherer Leitzins spreche für eine stärkere Währung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...