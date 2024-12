EQS-Ad-hoc: SANHA GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Anleihe

SANHA GmbH & Co. KG beschließt Rückkaufangebot für die Unternehmensanleihe 2013/2026 im Volumen von bis zu 5 Mio. Euro



13.12.2024 / 10:02 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN, VOLLSTÄNDIGEN ODER AUSZUGSWEISEN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER ÜBERTRAGUNG IN ODER AN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER EINE ANDERE RECHTSORDNUNG, IN DER EINE SOLCHE VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER ÜBERTRAGUNG RECHTSWIDRIG WÄRE SANHA GmbH & Co. KG beschließt Rückkaufangebot für die Unternehmensanleihe 2013/2026 im Volumen von bis zu 5 Mio. Euro Start 19. Dezember 2024 bis voraussichtlich 20. Januar 2025

Rückkaufpreis von 100 % festgelegt

Ziel: Weitere Reduzierung der Finanzverbindlichkeiten Essen, 13. Dezember 2024 - Die SANHA GmbH & Co. KG, einer der führenden Hersteller für Rohrleitungssysteme, hat heute beschlossen, ein Rückkaufangebot im Nennbetragsvolumen von bis zu 5 Mio. Euro für die Unternehmensanleihe 2013/2026 (ISIN: DE000A1TNA70, WKN: A1TNA7, die "Anleihe 2013/2026") zu einem Kurs von 100 % zu unterbreiten. Die Anleihe 2013/2026 hat noch einen ausstehenden Gesamtnennbetrag von 20,251 Mio. Euro. Der Rückkauf erfolgt aus den liquiden Mitteln der Gesellschaft und dient der weiteren Reduzierung der Anleiheverbindlichkeiten und der Diversifizierung der Finanzierungsstruktur. Die Transaktion wird technisch durch die Quirin Privatbank begleitet und soll im Zeitraum vom 19. Dezember 2024 bis 20. Januar 2025 durchgeführt werden - vorbehaltlich einer möglichen Verkürzung oder Verlängerung der Rückkaufsfrist. Die konkreten Angebotsbedingungen werden vor Beginn des Anleiherückkaufprogramms von der Gesellschaft voraussichtlich am 18. Dezember im Bundesanzeiger und auf der Homepage ( https://www.sanha.com/Investor-Relations/ ) bekannt gemacht. Investor Relations / Presse: Jonas Schneider, Johannes Kaiser

IR.on AG

Telefon: 0221-914097-38

E-Mail: SANHA@ir-on.com



Ende der Insiderinformation



13.12.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com