München/Berlin, 12. Dezember 2024 - Im Rahmen des am 8. November 2024 angekündigten öffentlichen Aktienrückkaufsangebots der Westwing Group SE sind der Gesellschaft bis zum Ablauf der Annahmefrist insgesamt 1.823.256 Aktien angedient worden. Das Angebot bezog sich auf einen Rückerwerb von insgesamt bis zu 1.200.000 Aktien. Da die Gesamtzahl der Aktien, für die das Angebot angenommen wurde, diese Maximalzahl überschreitet, werden die Annahmeerklärungen verhältnismäßig, d. h. im Verhältnis der Anzahl der maximal nach diesem Angebot zu erwerbenden Westwing Group SE Aktien, also 1.200.000 Westwing Group SE Aktien, zur Anzahl der insgesamt zum Rückkauf von den Westwing Group SE Aktionären eingereichten Westwing Group SE Aktien, berücksichtigt. Die Annahmequote beträgt ca. 65,8%.

Die insgesamt unter dem öffentlichen Aktienrückkaufangebot zurückerworbenen 1.199.866 Aktien entsprechen rund 5,74% aller Westwing Group SE Aktien. Die von Westwing Group SE gehaltenen eigenen Aktien sind weder stimm- noch dividendenberechtigt. Der Kaufpreis für die angedienten und berücksichtigten Aktien wird voraussichtlich bis zum 19. Dezember 2024 auf dem Konto der jeweiligen Depotbank bei der Clearstream zur Verfügung stehen. Auch die Aktien, die bei der Zuteilung nicht berücksichtigt werden konnten, werden in die ursprüngliche ISIN DE000A2N4H07 / WKN A2N4H0 zurückgebucht.

Über Westwing

Westwing, Europas #1 im Beautiful Living E-Commerce, ist jetzt in 12 europäischen Ländern vertreten und hat im Jahr 2023 ein GMV (Bruttowarenvolumen) von 481 Millionen Euro erwirtschaftet. Als Europas Premium One-Stop Destination für Designliebhaber bietet Westwing ein einzigartiges Markenerlebnis mit einem kuratierten Sortiment aus der Westwing Collection und Drittmarken. Die integrierte Plattform vereint Shop, Club-Sales, Stores, B2B Services (Westwing Business) und Westwing Design Service. Das Team arbeitet zusammen an unserem gemeinsamen Ziel "Excite people to create homes that unlock the full beauty of life". Westwing wurde 2011 gegründet, hat seinen Hauptsitz in München und ist seit Oktober 2018 an der Frankfurter Börse gelistet.

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Diese Aussagen basieren auf Annahmen, die zum Zeitpunkt ihrer Abgabe als angemessen erachtet werden und unterliegen wesentlichen Risiken und Unsicherheiten. Sie sollten sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen als Vorhersagen über zukünftige Ereignisse verlassen, und wir übernehmen keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten. Unsere tatsächlichen Ergebnisse können erheblich und nachteilig von den in dieser Pressemitteilung dargelegten zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, und zwar aufgrund einer Reihe von Faktoren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Risiken aus makroökonomischen Entwicklungen, externen Betrugsfällen, ineffizienten Prozessen in Fulfilment-Zentren, ungenauen Personal- und Kapazitätsprognosen für Fulfilment-Zentren, gefährlichen Materialien / Produktionsbedingungen in Bezug auf Eigenmarken, mangelnder Innovationsfähigkeit, unzureichender Datensicherheit, mangelnder Marktkenntnis, Streikrisiken und Änderungen der Wettbewerbsintensität.

