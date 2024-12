Burkhalter Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Firmenübernahme

12.12.2024 / 17:45 CET/CEST

Um die Arbeitsplätze der in finanzielle Schwierigkeiten geratenen Etablissements Techniques Fragnière SA - ETF an den Standorten Bulle und Givisiez zu sichern, gründet die Burkhalter Holding AG die Gesellschaften Bul Elec SA, Bulle und Fri Elec SA, Givisiez im Kanton Freiburg. Die übernommenen Mitarbeitenden werden dort weiterbeschäftigt. Die Burkhalter Holding AG übernimmt 117 Mitarbeitende, davon 32 Lernende, zu den heutigen Bedingungen und hat sich bereit erklärt, in einen grossen Teil der Aufträge an den Standorten Bulle und Givisiez der Etablissements Techniques Fragnière SA - ETF in der Romandie einzutreten. Die Übernahme ist per sofort rechtswirksam und kann sofort umgesetzt werden. Die Arbeitsplätze der übernommenen Mitarbeitenden an den Standorten Bulle und Givisiez sind somit gesichert. Die bisherige Unternehmenstätigkeit der Etablissements Techniques Fragnière SA - ETF wird an den Standorten Givisiez und Bulle durch die beiden Gesellschaften Bul Elec SA und Fri Elec SA fortgesetzt. Laurent Murith wird Geschäftsleiter der Bul Elec SA in Bulle, Frédéric Bourguet übernimmt die Geschäftsleitung der Fri Elec SA in Givisiez. Beide waren zuvor bereits als Niederlassungsleiter an den jeweiligen Standorten tätig. Mit Gründung der zwei Gesellschaften verstärkt die Burkhalter Gruppe ihre Präsenz im Kanton Freiburg. Damit ist Burkhalter nun in der Lage, ihren Kundinnen und Kunden im Kanton Freiburg das gesamte Portfolio an Elektrotechnikdienstleistungen anzubieten. Medienmitteilung als PDF hier herunterladen Kontakt:

