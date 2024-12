EQS-News: Circus SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge/Sonstiges

Circus startet vollautonome Verpflegung mittels Künstlicher Intelligenz und Robotik im europäischen Pflegemarkt



13.12.2024 / 09:57 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Circus startet vollautonome Verpflegung mittels Künstlicher Intelligenz und Robotik im europäischen Pflegemarkt Erfolgreicher Eintritt in den Milliardenmarkt der Pflege- und Seniorenbetreuung mit dem CA-1 Roboter und CircusAI, die personalisierte Menüs und automatisierte Versorgung ermöglichen, um das Pflegepersonal zu entlasten.

Mit über 30 Millionen Pflegebedürftigen in Europa adressiert Circus einen zentralen gesellschaftlichen Bedarf und revolutioniert die Verpflegung in Pflegeeinrichtungen durch KI und Robotik. Hamburg, 13. Dezember 2024 - Circus SE (Xetra: CA1 ), ein führendes Technologieunternehmen für KI und Robotik im Food-Service-Sektor, kann den ersten erfolgreichen Abschluss mit Kunden aus dem Markt für Pflege- und Seniorenbetreuung bekanntgeben. Mit ihrer innovativen Technologie setzt Circus einen neuen Standard für Ernährung und Versorgung in Pflegeeinrichtungen. Die wachsende Nachfrage nach effizienter und qualitativ hochwertiger Pflege stellt die Branche vor große Herausforderungen. Mit ihren KI-basierten Robotern bietet Circus eine Lösung, die nicht nur Arbeitskräfte entlastet, sondern auch eine gesunde und individuelle Ernährung sicherstellt. Die Roboter bereiten mit Hilfe von künstlicher Intelligenz vollautomatisch täglich frische, auf die individuellen Bedürfnisse personalisierte Mahlzeiten zu - von der Zubereitung bis zum Anrichten. Die KI-Roboter von Circus SE nutzen Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen, um sich an die Ernährungsbedürfnisse und Präferenzen jedes Nutzers anzupassen. Ob Diabetikerkost, laktosefreie Gerichte oder proteinreiche Ernährung - die Roboter erstellen personalisierte Menüs und garantieren dabei höchste Qualität und Hygiene. "Unser Ziel ist es, nicht nur die Qualität der Verpflegung in der Pflege zu steigern, sondern auch das Pflegepersonal spürbar zu entlasten", sagt Nikolas Bullwinkel, CEO der Circus SE. "Mit unseren autonomen Koch-Robotern schaffen wir jetzt bei den ersten Kunden aus dem Bereich Pflege wie der Diakonie Zeit für das, was wirklich zählt: die menschliche Zuwendung." Laut aktuellen Studien leben in Deutschland rund 4,5 Millionen Menschen, die pflegebedürftig sind. In Europa beläuft sich die Zahl der Pflegebedürftigen auf etwa 30 Millionen Menschen, von denen ein signifikanter Anteil in stationären Einrichtungen versorgt wird. Der Markt für Pflege- und Seniorenbetreuung in Europa wird auf über 500 Milliarden Euro geschätzt, wobei die Nachfrage nach innovativen Technologien stark wächst. Circus ist mit seiner auf künstlicher Intelligenz und Robotik basierenden Technologie hervorragend positioniert, um einen entscheidenden Beitrag in diesem wachsenden Markt zu leisten. Neben der Entlastung des Pflegepersonals und der Optimierung der Ernährung trägt Circus mit seinen Lösungen zur Digitalisierung und Effizienzsteigerung im Gesundheitswesen bei. Dies unterstreicht die Mission des Unternehmens, gesellschaftliche Herausforderungen durch den Einsatz modernster Technologien zu bewältigen. Über Circus Group Circus SE (XETRA: CA1 ) ist ein weltweit führendes Unternehmen für KI-Lösungen und autonome Robotik und transformiert den EUR 2,6 Billionen schweren Food-Service-Sektor durch den Einsatz autonomer Systeme. Mit seiner proprietären KI-Plattform CircusAI und dem weltweit ersten kommerziell nutzbaren KI-Roboter im Food-Service-Sektor, CA-1, setzt Circus neue Maßstäbe, um den branchenspezifischen Fachkräftemangel zu bewältigen.



Kontakt:

Circus SE

Hongkongstrasse 6

20457 Hamburg

press@circus-group.com

Investor Relations Kontakt

Maximilian Hartweg

Head of Corporate Development

ir@circus-group.com Pressekontakt

Florian Anders

Leitung Unternehmenskommunikation

press@circus-group.com





13.12.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com