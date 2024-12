EQS-News: DATAGROUP SE / Schlagwort(e): Firmenübernahme

Pliezhausen, 13. Dezember 2024. DATAGROUP übernimmt 100 % der Anteile an der TARADOR GmbH. Das Unternehmen mit Sitz in Potsdam hat seinen Fokus auf ganzheitliche IT-Sicherheitslösungen für kleine und mittelständische Kunden sowie öffentliche Einrichtungen. Mit der Akquisition setzt DATAGROUP den Wachstumskurs im KMU-Segment fort und stärkt das Portfolio im strategisch zentralen Zukunftsfeld Cyber Security. Als wachstumsstarker IT-Dienstleister hat sich die TARADOR GmbH auf maßgeschneiderte IT-Sicherheitslösungen für kleine- und mittelständische Unternehmen (KMU) sowie öffentliche Einrichtungen spezialisiert. Das Leistungsspektrum umfasst insbesondere die Integration und Wartung von Firewall-, VPN-, NAC-, Backup-, Verschlüsselungs- und Virenschutzlösungen. Ein Großteil der Kunden stammt aus den kritischen Infrastrukturen (KRITIS) und bewältigt mit Hilfe von TARADOR die zunehmenden Anforderungen an die IT-Sicherheit in diesem Bereich. Insgesamt bedient TARADOR derzeit rund 400 Kunden, mit welchen zum Großteil jährlich wiederkehrende Umsätze erzielt werden. Der Jahresumsatz der Gesellschaft liegt gegenwärtig bei rund 8 Millionen Euro. "Unsere Strategie ist klar: Cyber Security ist eines der zentralen Zukunftsthemen unserer Zeit und wird von unseren Kunden stark nachgefragt. Durch die Übernahme von TARADOR schaffen wir eine noch stärkere Basis, um auch KMU-Kunden passgenaue Services in diesem Bereich zu bieten", sagt Andreas Baresel, CEO von DATAGROUP. "Zugleich bauen wir unser KMU-Portfolio gezielt aus und tragen so nachhaltig zu unserem organischen Wachstum bei." "Wir freuen uns, künftig Teil von DATAGROUP zu sein", ergänzt Sebastian Lindner, Geschäftsführer von TARADOR. "Mit der gemeinsamen Expertise und den Ressourcen von DATAGROUP können wir unsere innovativen Lösungen im Bereich Cyber Security noch stärker vorantreiben und unseren KMU-Kunden ein breiteres Angebot und zusätzliche Sicherheit bieten. Diese Partnerschaft eröffnet großartige Perspektiven für unser Team und unsere Kunden." Regionale Stärkung und Synergien im KMU-Segment DATAGROUP setzt nach den Übernahmen der Hövermann IT-Gruppe (2022) und der CONPLUS (2023) mit dieser Akquisition eine Serie strategischer Akquisitionen im KMU-Segment fort. TARADOR ist mit einer starken Kundenbasis im Raum Berlin und Brandenburg hierbei nicht nur geografisch eine ideale Ergänzung, sondern insbesondere auch durch das Leistungsportfolio im Bereich Cyber Security. Dadurch wird das bisherige Leistungsangebot im KMU-Segment - insbesondere IT-Infrastruktur, Outsourcing und SAP Business One Services - um einen für die Kunden bedeutsamen Bereich erweitert. Aus den komplementären Leistungsangeboten ergeben sich zudem erhebliche Cross- und Upselling-Potenziale, was die organischen Wachstumsziele von DATAGROUP nachhaltig unterstützt.

