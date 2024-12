EQS-News: Advanced Blockchain AG / Schlagwort(e): Kryptowährung / Blockchain

13.12.2024 / 09:47 CET/CEST

Advanced Blockchain AG: Wert der peag-Beteiligung steigt auf über 54 Millionen USD Berlin, 13. Dezember 2024 - Die Advanced Blockchain AG ("AB", Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6), ein führender Inkubator und Investor in der Blockchain-Industrie, informiert über die erfolgreiche Preisentwicklung von peaq nach dessen Token-Launch. Peaq ist eine der ersten Inkubationen von Advanced Blockchain und inzwischen eine der bedeutendsten Plattformen im Bereich der Dezentralen Physischen Infrastrukturnetzwerke (DePIN). Für ihre Inkubationsleistungen erhielt Advanced Blockchain peaq-Token, die einem Anteil von 2,1 % der gesamten Token Anzahl entsprechen. Zum Launch lag der Kurs des peaq-Token bei rund 0,25 USD, was einem Wert der AB-Beteiligung von rund 22 Millionen USD entsprach. Am 10. Dezember erreichte der peaq-Token bereits ein Allzeithoch von 0,75 USD pro Token. Mit dem aktuellen Kurs von rund 0,60 USD (Stand: 13. Dezember 2024) beträgt der Wert dieser Token-Beteiligung nun etwa 54 Millionen USD. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) von peaq beläuft sich aktuell auf knapp 2,5 Milliarden USD und unterstreicht das langfristige Wachstumspotenzial des Projekts. Besonders hervorzuheben ist, dass peaq eine bessere Entwicklung als andere Token-Launches erzielt hat. Maik Laske, CFO der Advanced Blockchain AG, kommentiert: "Der Wert unserer Beteiligung an peaq übersteigt bereits ein Vielfaches der aktuellen Marktkapitalisierung unserer Aktie und unterstreicht das enorme Potenzial unseres Portfolios. Gleichzeitig ist peaq nur eine von vielen vielversprechenden Blockchain-Projekten, die wir aktiv fördern. Wir werden unter anderem unsere Investor-Relations-Aktivitäten intensivieren, um die Diskrepanz zwischen dem tatsächlichen Wert unserer Vermögenswerte und der Marktkapitalisierung deutlich zu verringern."

Über Advanced Blockchain AG:

Die Advanced Blockchain AG (Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6) ist ein Venture Builder und Investor in der Blockchain-Industrie mit einem umfangreichen Netzwerk aus Analysten, Entwicklern, Programmierern, Wirtschaftswissenschaftlern und Mathematikern. Die Advanced Blockchain AG widmet sich der Entwicklung der Zukunft des Web 3.0 und der Innovation in verschiedenen Ökosystemen und Märkten der Branche. Für weitere Informationen über die Advanced Blockchain AG, ihre verschiedenen Projekte und Investitionen besuchen Sie bitte https://www.advancedblockchain.com/ .



Kontakt:

ir@advancedblockchain.com



