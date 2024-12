DJ MÄRKTE EUROPA/DAX mit weiterem Rekordhoch - Munich Re stützen

DOW JONES--Entgegen der vorbörslichen Indikation sind die europäischen Aktienmärkte am Freitag mit Aufschlägen in den Handel gestartet. Stützend wirken im DAX die Kursgewinne von gut 5 Prozent nach dem positiv aufgenommenen Ausblick von Schwergewicht Munich Re. Nach der Europäischen Zentralbank (EZB) steht in der kommenden Woche nun die geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank als letztes großes Highlight des Jahres an. Eine Zinssenkung um 25 Basispunkte wird fast zu 100 Prozent eingepreist.

Der DAX gewinnt 0,4 Prozent auf 20.499 Punkte, bei 20.522 Punkten wurde ein neues Allzeithoch markiert. Der Euro-Stoxx-50 klettert ebenfalls um 0,4 Prozent auf 4.983 Punkte. Am Devisenmarkt bleibt der Euro unter Druck und geht bei 1,0467 Dollar um. Am Anleihemarkt ist es am Morgen ruhig.

Im Handel gehen die Meinungen darüber auseinander, ob der DAX in den noch verbleibenden Tagen bis zum Jahresende die jüngste Rekordserie fortführen kann. CMC äußert sich optimistisch: "Eine Woche vor der Weihnachtspause befinden sich die Anleger in einer idealen Situation: Die Geldpolitik wird von den Notenbanken in China, der Eurozone und den USA gelockert, während keine Wirtschaftsdaten auf eine bevorstehende scharfe Rezession hindeuten."

Andererseits nimmt die Absicherungsaktivität im DAX weiter zu. Die Zahl der ausstehenden Put-Optionen liegt laut QC Partners jetzt nur noch knapp unter dem bisherigen Jahreshoch. "Die Anlegerinnen und Anleger werden zwar skeptischer, aber sie verlassen die Party nicht", heißt es.

Rückversicherer blicken optimistisch ins neue Jahr

Die Ziele von Munich Re für das kommende Jahr liegen einen Tick über den Markterwartungen. Der Rückversicherer stellt einen Gewinn von 6,0 Milliarden Euro in Aussicht, was etwas über Konsensprognose von 5,86 Milliarden Euro liegt. Die Einnahmen im Versicherungsgeschäft sollen sich auf 64 Milliarden Euro belaufen, die Schätzung liegt hier bei 63,61 Milliarden Euro. Munich Re gewinnen 5,4 Prozent. Der Grund für die Rally dürfte darin liegen, dass der Rückversicherer für konservative Ausblicke bekannt ist. Anhebungen im Jahresverlauf 2025 sind also durchaus denkbar.

Obgleich der Gewinnausblick für 2025 von Swiss Re etwas unter der Marktprognose ausgefallen ist, steigt die Aktie im frühen Handel um 2,9 Prozent. Hintergrund dürfte sein, dass der Ausblick im Handel als konservativ betrachtet wird. In diesem Sinne äußert sich auch JP Morgan. Die Analysten stufen sowohl die Guidance als auch die Dividendenankündigung als "ermutigend" ein. Swiss Re stellt einen Gewinn von mindestens 4,4 Milliarden Dollar in Aussicht, der Konsens geht von 4,6 Milliarden aus.

Nach positiven Analystenstimmen gewinnen Hensoldt 1,4 Prozent, eine Herunterstufung durch Berenberg drückt dagegen Teamviewer um 4,8 Prozent. Die neue Konzernstruktur bei Evonik löst keine Begeisterungsstürme aus. Statt vier Divisionen wird es zukünftig nur noch zwei Segmente geben. Für das Papier geht es 0,9 Prozent nach unten.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.983,16 +0,4% 17,63 +10,2% Stoxx-50 4.408,17 -0,2% -8,48 +7,7% DAX 20.498,99 +0,4% 72,72 +22,4% MDAX 26.831,19 +0,1% 18,20 -1,1% TecDAX 3.542,87 -0,1% -4,71 +6,2% SDAX 14.232,23 +0,4% 57,32 +2,0% FTSE 8.322,90 +0,1% 11,14 +7,5% CAC 7.434,78 +0,2% 13,84 -1,4% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,22 +0,02 -0,35 US-Zehnjahresrendite 4,32 -0,01 +0,44 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:08 Do, 17:01 % YTD EUR/USD 1,0467 -0,0% 1,0456 1,0474 -5,2% EUR/JPY 160,33 +0,4% 159,79 159,51 +3,0% EUR/CHF 0,9356 +0,2% 0,9342 0,9309 +0,8% EUR/GBP 0,8292 +0,4% 0,8276 0,8253 -4,4% USD/JPY 153,15 +0,4% 152,82 152,28 +8,7% GBP/USD 1,2624 -0,4% 1,2634 1,2691 -0,8% USD/CNH (Offshore) 7,2906 +0,2% 7,2884 7,2754 +2,3% Bitcoin BTC/USD 100.286,60 -0,2% 99.660,50 102.040,75 +130,3% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,12 70,02 +0,1% +0,10 +0,3% Brent/ICE 73,55 73,41 +0,2% +0,14 -0,5% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 42,9 42,55 +0,8% +0,35 +11,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.680,47 2.680,91 -0,0% -0,45 +30,0% Silber (Spot) 30,92 30,98 -0,2% -0,06 +30,0% Platin (Spot) 936,00 934,75 +0,1% +1,25 -5,7% Kupfer-Future 4,18 4,20 -0,5% -0,02 +5,7% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

