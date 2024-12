© Foto: Foto: Nico Kurth/dpa

Der Chemiekonzern Evonik strafft im Zuge seines Umbaus die Konzernstruktur und -führung. Das Unternehmen soll dadurch insgesamt schneller und schlanker werden. Kosten sollen sinken.Das Unternehmen wolle sein Geschäft verschlanken und starte dazu das größte Restrukturierungsprogramm seiner Geschichte, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Dadurch werde die Belegschaft möglicherweise um mehr als ein Fünftel reduziert. Der Konzern mit Sitz in Essen könnte Aktivitäten an seinen Standorten Marl und Wesseling mit insgesamt 3.600 Beschäftigten ausgliedern, sagte Vorstandschef Christian Kullmann. Diese Vermögenswerte könnten in Joint Ventures eingebracht oder verkauft werden. Insgesamt und …