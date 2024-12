Schon seit rund drei Wochen wird darüber spekuliert, dass Sony an einer Übernahme von Kadokawa interessiert sein könnte. Nun bestätigte der Elektronik-Gigant in einem knappen Statement, Interesse an einer solchen Fusion zu haben. Weitere Details wurden allerdings noch nicht genannt.Interessiert dürfte Sony (JP3435000009) vor allem an den Videospiele-Töchtern von Kadokawa sein, welche Hits wie "Elden Ring" oder die "Dark Souls"-Reihe produzieren. Eben jene Titel gelten als mitverantwortlich dafür, dass die Spielekonsole ...

Den vollständigen Artikel lesen ...