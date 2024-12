FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Redcare Pharmacy vor Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 202 Euro auf "Buy"belassen. Bei der Online-Apotheke seien alle Augen auf die Fortschritte mit E-Rezepten gerichtet, schrieb Analyst Jan Koch in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick. Vor den Anfang März erwarteten Zahlen rechnet der Experte in der zweiten Januar-Woche bereits mit Eckdaten. Die 2024er Ziele sollten seiner Einschätzung nach erreicht werden./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.12.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.12.2024 / 08:15 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: NL0012044747