- Reed Societe Generale Group investiert 10 Mio. € in Loop über eine wandelbare Preferred Security zu einem Umwandlungspreis von 4,75 $

- Loop schließt den Erstverkauf einer Infinite Loop-Technologielizenz ab, der zu einer Vorauszahlung in Höhe von 10 Mio. € führt

- Gründung einer europäischen Partnerschaft zur Verbreitung der Infinite Loop-Fertigungstechnik

- Mit dem Erlös wird die Errichtung einer Infinite Loop-Betriebsanlage in Indien unterstützt und die Bereitstellung der betriebsnotwendigen liquiden Mitteln ermöglicht

Die Unternehmensführung von Loop hält am 13. Dezember 2024 um 14:45 Uhr (8:45 Uhr ET) eine Telefonkonferenz um ein Unternehmensupdate zu geben

MONTRÉAL, QC / ACCESSWIRE / 12. Dezember 2024 / Loop Industries, Inc. (NASDAQ: LOOP) (das "Unternehmen", "Loop", "wir", "uns" oder "unser"), ein Unternehmen für saubere Technologien, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, durch die Herstellung von 100 % recyceltem Polyethylenterephthalat ("PET") und recycelten Polyesterfasern ("T2T") den Ausbau einer Kunststoff-Kreislaufwirtschaft zu fördern, hat sich über eine Finanzierungstransaktion mit der Reed Societe Generale Group mit Ausgabe einer wandelbaren Preferred Security einen Betrag in Höhe von 10 Mio. € gesichert. Reed Societe Generale Group ist eine europäische Investmentfirma, die mehrheitlich der Bank Societe Generale gehört. Darüber hinaus hat Loop im Rahmen der Transaktion mit der Reed Societe Generale Group den Verkauf seiner ersten Infinite-Loop-Technologielizenz abgeschlossen, der eine Erstzahlung in Höhe von 10 Mio. € ermöglicht. Weitere meilensteinbasierte Zahlungen der Reed Societe Generale Group werden folgen.

Die Transaktion mit der Reed Societe Generale Group ist ein entscheidender Schritt in der Vermarktungsstrategie von Loop. Sie ermöglicht die Verbreitung von Loops patentierter Recyclingtechnologie in ganz Europa und unterstützt Investitionen in Regionen, wo eine kosteneffiziente Fertigung möglich ist, wie etwa in das Joint Venture in Indien mit dem strategischen Partner Ester Industries Ltd. Der Erlös aus der Finanzierungs- und Lizenzvereinbarung wird in das indische Projekt fließen und Loops operativen Cashflow-Bedarf decken.

Die wichtigsten Bedingungen der wandelbaren Preferred Security im Wert von 10 Mio. € sind:

- 13 % PIK-Dividendensatz

- 5-jährige Laufzeit

- wandelbar in Loop-Stammaktien zu 4,75 $ pro Aktie oder in bar rückzahlbar

Die Technologielizenz wird an eine europäische Partnerschaft vergeben, an der die Reed Societe Generale Group zu 90 % und Loop zu 10 % beteiligt ist. Sie wird mit dem Zweck des Ausbaus von Infinite Loop-Produktionsanlagen in Europa gegründet. Loop behält sich das Recht vor, seine Anteile an der europäischen Produktionsanlage sowie an potenziellen zukünftigen Anlagen auf maximal 50 % pro Anlage zu erhöhen. Die Lizenz bezieht sich auf den Bau einer Infinite Loop-Fertigungsanlage in Europa. Für die Errichtung zukünftiger Anlagen im Rahmen dieser Partnerschaft ist der Erwerb zusätzlicher Technologielizenzen von Loop erforderlich.

Der Lizenzverkauf unterstreicht die Marktreife von Loops Technologie, die mit dem vierjährigen erfolgreichen Betrieb der Anlage in Terrebonne unter Beweis gestellt wurde. Das Werk liefert PET-Harz in Flaschenqualität für Konsumverpackungen sowie T2T-Polyesterfasern für den weiteren Ausbau der Kreislaufmode bei Bekleidungsmarken. Loop arbeitet an der weiteren Verbreitung seiner bewährten Lösung, um das weltweite Problem des Plastikmülls zu bewältigen, und strebt dazu Partnerschaften mit finanzstarken, zuverlässigen Kunden über Technologielizenzen und technische Dienstleistungen an. Mit dieser Strategie ist Loop in der Lage, die weltweite Nachfrage auch in Regionen, wo keine Anlagen geplant sind, zu decken. Damit werden das weitere Wachstum und die Wertschöpfung gefördert und gleichzeitig die internen Ressourcen und das Kapital von Loop auf direkte Kapitalinvestitionen konzentriert.

Nachdem die behördliche Genehmigung für den Erwerb einer 75%igen Beteiligung an der Reed Societe Generale Group durch Societe Generale erteilt wurde, kann nun Kapital für dieses und andere Projekte freigesetzt werden. Die vorherige aufschiebende Bedingung für den Abschluss, die sich auf eine Regierungsfinanzierung bezog, ist nicht mehr anwendbar, obwohl Loop davon ausgeht, dass eine solche zusätzliche Finanzierung möglich wird, wenn die Genehmigung für den Baubeginn im indischen Projekt vorliegt. Die Mittel für die Finanzierung und den ersten Teilzahlungsbetrag für die Technologielizenz werden erwartungsgemäß innerhalb von sieben Werktagen nach der Gründung der europäischen Partnerschaftsgesellschaft bereitgestellt.

Julien Touati, CEO von Reed Societe Generale Group: "Die Verringerung der Abhängigkeit von Neuplastik ist eine globale Herausforderung. Wir sind stolz darauf, über unsere Rolle als Mehrheitsaktionär dieser europäischen Partnerschaft die Verbreitung der Technologie von Loop in Europa zu unterstützen. Dieses strategische Investment ermöglicht es uns, von Loops einzigartiger Expertise und starken Beziehungen zu erstklassigen Markenunternehmen, die sich für die Dekarbonisierung ihrer Lieferketten einsetzen, zu profitieren. Es passt perfekt zu unserem Anliegen, aktiv zur Industrialisierung der europäischen Kreislaufwirtschaft beizutragen, die Umweltverschmutzung deutlich zu reduzieren und nachhaltiges Wachstum zu fördern."

Der Verkauf unserer ersten Technologielizenz ist ein entscheidender Meilenstein, der die Skalierbarkeit und Marktreife unserer Infinite Loop-Technologie unter Beweis stellt", so Daniel Solomita, CEO und Gründer von Loop Industries. "Unsere Finanzierungsvereinbarung und Partnerschaft mit der Reed Societe Generale Group ermöglichen uns den Übergang zu einer neuen Wachstumsphase - mit der strategisch präzisen Expansion nach Europa und dem weiteren Ausbau unseres Vorzeigeprojekt Infinite Loop in Indien. Diese strategischen Maßnahmen stehen im Einklang mit unserer langfristigen Investmentvision und unterstreichen unser Bekenntnis zu Innovation, Skalierbarkeit und einer außergewöhnlichen Wertschöpfung für unsere Aktionäre. Ich freue mich schon sehr auf die enge Zusammenarbeit mit Julien und seinem Team bei der Reed Societe Generale Group und auf unsere gemeinsame Führungsrolle in der Kreislaufwirtschaft bei Kunststoffverpackungen und Kreislaufmode in Europa."

Telefonkonferenz für Unternehmensupdate

Die Geschäftsleitung von Loop wird eine Telefonkonferenz für Unternehmensupdate abhalten, gefolgt von einer Frage-und-Antwort-Runde, die über die untenstehenden Einwahlnummern zugänglich ist.

Datum: Freitag, 13. Dezember 2024

Uhrzeit: 14:45 Uhr (8:45 Uhr Eastern Time)

Teilnahmedetails für Teilnehmer (per Telefon):

Vereinigte Staaten (lokal): +1 404 975 4839

Vereinigte Staaten (gebührenfrei): +1 833 470 1428

Zugangscode: 625641

ODER

Registrierungslink: https://www.netroadshow.com/events/login?show=2e808989&confId=75536

- Vermeiden Sie Wartezeiten - Umgehen Sie das Gespräch mit einem Telefonoperator, um dem Anruf beizutreten

- Erhalten Sie eine Kalendereinladung mit den Zugangsdaten zum Anruf, einschließlich Ihrer eindeutigen PIN

Über Loop Industries

Loop Industries ist ein Technologieunternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, den weltweiten Trend hin zu nachhaltigen PET-Kunststoff- und Polyesterfasern und weg von der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu unterstützen. Loop Industries verfügt über eine patentierte und geschützte Technologie, mit der Abfälle aus PET-Kunststoff und Polyesterfasern ohne oder mit geringem Wert, einschließlich Plastikflaschen und -verpackungen, Teppiche und Textilien jeglicher Farbe, Transparenz oder Beschaffenheit und sogar durch Sonne und Salz zersetzte Meereskunststoffe in ihre Grundbausteine (Monomere) depolymerisiert werden. Die Monomere werden gefiltert, gereinigt und polymerisiert, um daraus neues Loop-PET-Harz herzustellen, das für die Verwendung in lebensmittelechten Verpackungen und Polyesterfasern geeignet ist und unseren Kunden ermöglicht, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Loop-PET-Kunststoffe und Polyesterfasern können unendlich oft recycelt werden, ohne an Qualität einzubüßen. So kann der Kunststoffkreislauf erfolgreich geschlossen werden. Loop Industries leistet einen Beitrag zum weltweiten Trend in Richtung Kreislaufwirtschaft, indem es Plastikmüll reduziert und Kunststoffabfälle für eine nachhaltige Zukunft wiederverwertet.

Die Stammaktien des Unternehmens sind an der NASDAQ Global Market unter dem Symbol "LOOP" notiert.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.loopindustries.com. Folgen Sie Loop auf Twitter: @loopindustries, Instagram: loopindustries, Facebook: Loop Industries und LinkedIn: Loop Industries

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" gemäß der Definition im U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Solchen Aussagen können die Wörter "beabsichtigt", "kann", "wird", "plant", "erwartet", "antizipiert", "sollte", "könnte", "projiziert", "prognostiziert", "schätzt", "zielt ab", "glaubt", "hofft", "potenziell" oder "fortsetzen" sowie die Verneinung dieser Begriffe oder ähnliche Wörter vorangestellt sein. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen über die Marktchancen von Loop, seine Wachstumsstrategien, Pläne und Zeitpläne für den Abschluss der Finanzierung durch wandelbare Vorzugsaktien in Höhe von 10 Millionen € und den Verkauf von Technologielizenzen, Pläne für die Verwendung der erwarteten Erlöse, die Fähigkeit, seine Fähigkeiten zu verbessern und zu erweitern und zusätzliche Finanzmittel zu beschaffen, sowie Pläne für zukünftiges Wachstum und zukünftige operative Betriebe, einschließlich der Expansion in Europa und der Weiterentwicklung des Joint Ventures in Indien. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen, sondern basieren auf bestimmten Annahmen und unterliegen verschiedenen bekannten und unbekannten Risiken und Unwägbarkeiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Loop liegen und nicht vorhergesagt oder quantifiziert werden können. Folglich können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem Risiken und Unwägbarkeiten im Zusammenhang mit: (i) unserer Fähigkeit, unsere Technologie und Produkte zu vermarkten, (ii) dem Status unserer Beziehungen zu unseren Partnern, (iii) der Entwicklung und dem Schutz unseres geistigen Eigentums und unserer Produkte, (iv) dem Wettbewerb in der Branche, (v) unserem Bedarf an und unserer Fähigkeit, zusätzliche Finanzmittel im Verhältnis zu unseren aktuellen und zukünftigen finanziellen Verpflichtungen zu erhalten, (vi) unserer Fähigkeit, als Unternehmen weiterzubestehen, (vii) der Konstruktion , die Vergabe von Aufträgen und der Bau unserer Produktionsanlagen, (viii) unsere Fähigkeit, unsere Produkte zu skalieren, herzustellen und zu verkaufen, um Einnahmen zu generieren, (ix) unser geplantes Geschäftsmodell und unsere Fähigkeit, es umzusetzen, (x) unsere Fähigkeit, die erforderlichen Genehmigungen zu erhalten oder die Abschlussbedingungen in Bezug auf eine unserer geplanten Partnerschaften zu erfüllen, (xi) unsere Joint-Venture-Projekte und unsere Fähigkeit, bestimmte Ausgaben in Verbindung mit diesen, (xii) nachteilige Auswirkungen auf das Geschäft und den operativen Betrieb des Unternehmens infolge einer verstärkten behördlichen, medialen oder finanzberichterstattungsbezogenen Prüfung, Praktiken, Gerüchten oder anderweitig, (xiii) Probleme im Bereich der öffentlichen Gesundheit, wie z. B. Krankheitsepidemien, die zu einem eingeschränkten Zugang zu den Kapitalmärkten, Unterbrechungen der Lieferkette und staatlich verordneten Geschäftsschließungen führen können, (xiv) Kriege, regionale Spannungen und wirtschaftliche oder andere Konflikte, die sich auf die Marktstabilität und unser Geschäft auswirken könnten; (xv) die Auswirkungen der anhaltenden weltweiten makroökonomischen Unsicherheit und ihrer Folgen, einschließlich Inflation, Marktvolatilität und Schwankungen bei Wechselkursen und Zinssätzen, (xvi) das Ergebnis von Untersuchungen der Securities and Exchange Commission ("SEC") oder Sammelklagen, die gegen uns eingereicht wurden, (xvii) unsere Fähigkeit, qualifizierte Mitarbeiter und Berater einzustellen und/oder zu halten, (xviii) andere Ereignisse oder Umstände, auf die wir wenig oder keinen Einfluss haben, und (xix) andere Faktoren, die im Jahresbericht von Loop auf Formular 10-K für das am 29. Februar 2024 endende Geschäftsjahr, der bei der SEC eingereicht wurde, und in den nachfolgenden Einreichungen von Loop bei der SEC erörtert werden. Detailliertere Informationen über Loop und die Risikofaktoren, die sich auf die Realisierung zukunftsgerichteter Aussagen auswirken können, sind in den bei der SEC eingereichten Unterlagen von Loop enthalten. Investoren und Wertpapierinhaber werden aufgefordert, diese Dokumente kostenlos auf der Website der SEC unter http://www.sec.gov zu lesen. Loop übernimmt keine Verpflichtung, seine zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Investor Relations:

Kevin C. O'Dowd, Investor Relations

Loop Industries, Inc.

+1 617-755-4602

kodowd@loopindustries.com

Medienanfragen:

Andrea Kostiuk, VP Marketing & Communications

Loop Industries, Inc.

+1 (450) 951-8555

akostiuk@loopindustries.com

Quelle: Loop Industries, Inc.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77802Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=77802&tr=1



