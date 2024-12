NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Thyssenkrupp Nucera vor Zahlen zum vierten Geschäftsquartal sowie zum Gesamtjahr mit einem Kursziel von 22 Euro auf "Outperform" belassen. Das altehrwürdige Geschäft mit elektrochemischen Anlagen trage bei dem Wasserstoff-Spezialisten wohl dazu bei, die Anlaufkosten für Elektrolyseure aufzufangen, schrieb Analyst Erwan Kerouredan am Freitag in seinem Ausblick. Für das neue Geschäftsjahr sieht er im Vergleich zu den Markterwartungen nur geringfügige Umsatzrisiken./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 13.12.2024 / 05:39 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.12.2024 / 05:39 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000NCA0001