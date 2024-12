HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Südzucker mit einem Kursziel von 9,40 Euro auf "Sell" belassen. Das Zuckergeschäft habe im dritten Quartal die volle Härte höherer Rohstoffkosten und geringerer Verkaufspreise zu spüren bekommen, schrieb Analyst Oliver Schwarz in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Bericht. Er rechnet mit einem operativen Verlust, der für das Gesamtunternehmen so entscheidenden Sparte./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 13.12.2024 / 08:15 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0007297004