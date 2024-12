Zürich - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft kann in der Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2026 in Mexiko, den USA und Kanada auf Israel treffen.Die endgültige Gruppenzuweisung hängt aber noch vom Ergebnis des Nations-League-Viertelfinals gegen Italien im März ab. Sollte das Team von Julian Nagelsmann gegen die Squadra Azzurra gewinnen, trifft es in Gruppe A auf die Slowakei, Nordirland und Luxemburg. Bei einer Niederlage geht es in Gruppe I gegen Norwegen, Israel, Estland und Moldau.Bei internationalen Spielen israelischer Teams hatte es seit dem Hamas-Überfall vom 7. Oktober 2023 massive Sicherheitsmaßnahmen gegeben. In Amsterdam war es zuletzt zu Angriffen auf Fans und Ausschreitungen gekommen.