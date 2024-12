EQS-News: Veganz Group AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Anleihe

Vorstand der Veganz Group AG beschließt Kapitalerhöhung ohne Bezugsrechte



13.12.2024 / 13:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Vorstand der Veganz Group AG beschließt Kapitalerhöhung ohne Bezugsrechte Ludwigsfelde, den 13.12.2024 - Der Vorstand der Veganz Group AG ("Gesellschaft" oder "Veganz") (ISIN DE000A3E5ED2 / WKN A3E5ED / Börsenkürzel VEZ) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2023 und unter Ausschluss des Bezugsrechts der bestehenden Aktionäre beschlossen ("Kapitalerhöhung"). Durch die Kapitalerhöhung wird das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 1.251.999,00 um EUR 125.199,00 auf EUR 1.377.198,00 durch Ausgabe von 125.199 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien, jeweils mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital der Gesellschaft von EUR 1,00 und voller Gewinnanteilsberechtigung ab dem 1. Januar 2023 ("Neue Aktien"), erhöht. Dies entspricht rund 10 % des Grundkapitals und der Stimmrechte der Gesellschaft. Der Beschluss vom 02. August 2024 zum Abschluss des "Securities Purchase Agreement" mit Global Corporate Finance und Sterling Atlantic LLC bleibt davon unberührt. Bei steigendem Handelsvolumen ist diese Vereinbarung relevant für weitere Liquiditätszuflüsse aus Eigenkapital. Der Vorstand ermöglicht damit interessierten Investoren kurzfristig neue Aktien an der Gesellschaft zu erwerben. Parallel treibt der Vorstand der Veganz Group AG die Verlängerung der Veganz-Anleihe 2020/2025 (WKN: A254NF) um fünf Jahre , zu deutlich verbesserten Konditionen für die Anleger, voran. Dazu findet am 17.12.2024 in Berlin vor Ort eine Gläubigerversammlung statt. Über die Veganz Group AG Veganz (veganz.de) - Gut für dich, besser für alle - ist Marke und Produzent für pflanzenbasierte Lebensmittel. Gegründet 2011 in Berlin, wurde Veganz als europäische vegane Supermarktkette bekannt. Mit einer bunten und lebensbejahenden Unternehmensphilosophie gelang es Veganz, die vegane Nische aufzubrechen und den pflanzlichen Ernährungstrend auf dem Markt zu etablieren. Das aktuelle Produktportfolio umfasst Produkte vom Frühstück bis zum Abendbrot, die im DACH-Raum breit verfügbar sind. Das Veganz Sortiment wird kontinuierlich durch hochwertige, innovative Artikel optimiert und die nachhaltige Wertschöpfungskette stetig verbessert. Als transparente Marke ist Veganz B Corp zertifiziert, vergleicht die Umweltbilanz aller eigenen Produkte mit allen Lebensmitteln im deutschsprachigen Raum und setzt regelmäßig neue Benchmarks für eine nachhaltige Lebensmittelindustrie. Kontakt: Veganz Group AG Massimo Garau CFO T: +49 (0)151 46569362 ir@veganz.de



13.12.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com