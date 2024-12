© Foto: microstrategy - microstrategy.com

Die Aktien von MicroStrategy könnte erst so richtig nach oben knallen, wenn der Bitcoin-Miner in den Nasdaq 100 aufgenommen werde würde, so die Analysten von Bernstein.Die Analysten von Bernstein sind äußerst bullish in Sachen MicroStrategy. Der Wachstumsmotor von MicroStrategy würde erst so richtig auf Hochtouren kommen, wenn das Unternehmen in den Nasdaq 100 aufgenommen werden würde, schreiben die Analysten von Bernstein in einer aktuellen Mitteilung. Dies würde insbesondere die Bitcoin-getriebene Dynamik des Unternehmens weiter anfeuern, also mehr Kapital für weitere Bitcoin-Käufe anziehen. Die Aktien des Bitcoin-Unternhmens, das von Michael Saylor mitbegründet wurde, sind in diesem Jahr …