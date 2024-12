Frankfurt am Main - Die Deutsche Bahn hat die Arbeiten auf der Riedbahn offiziell abgeschlossen - einen Tag vor der angekündigten Wiederinbetriebnahme."Wir sind komplett fertig", sagte Berthold Huber, Infrastrukturvorstand der Deutschen Bahn, am Freitag der FAZ. "Alle Streckenabschnitte sind pünktlich fertig und haben inzwischen die technische Abnahme durchlaufen." Die erste Etappe des Langzeitprojekts "Schienensanierung" ist damit fertiggestellt. Bis 2031 sollen 40 weitere Hochleistungskorridore quer durch das Land generalüberholt werden.Nach einer fünfmonatigen Vollsperrung des Hochleistungskorridors können damit ab Sonntag der Fernverkehr und große Teile des Regionalverkehrs wieder fahren. Bis Weihnachten, also konkret am 24. Dezember, werden alle Züge wieder die gewohnte Strecke benutzen. Der umfangreiche Schienenersatzverkehr mit Bussen, der die Bahnkunden im Regionalverkehr in den Monaten der Vollsperrung transportiert hat, wird dann eingestellt.Im Laufe der Woche gingen die letzten Arbeiten überraschend zügig vonstatten, auch die Abnahmen verliefen reibungslos. In den letzten Stunden vor der feierlichen Inbetriebnahme am Samstag mit Bundesverkehrsminister Volker Wissing und dem kompletten Bahnvorstand müsse nur noch die formelle Niederschrift erledigt werden, sagte Huber. Deshalb könne jetzt schon Vollzug gemeldet werden.