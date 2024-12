Pia Sauerborn (CSR): CSR-KOMMENTAR Nr. 11/2024

Es dürften nur sehr wenige Menschen hierzulande bezweifeln, dass Bildung von zentraler Bedeutung ist - aus gesellschaftlicher genauso wie aus individueller Perspektive, wobei Bildung vielfältige Aspekte umfasst: Formale Bildung findet beispielsweise in Kindergärten, Schulen und Universitäten statt - informelle Bildung in der Familie oder im Arbeitsleben. Die Erträge von Bildung misst die Ökonomie seit vielen Jahrzehnten in erster Linie monetär, zumeist über Löhne. Aber auch die Effekte von Bildung auf Gesundheit, das Demokratieverständnis oder die Bildung und Entwicklung der nächsten Generation sind wesentliche Bildungserträge und miteinzubeziehen. Allerdings sind in vielen Bereichen Ungleichheiten zu konstatieren - das betrifft v.a. die frühkindliche Bildung sowie den Hochschulbesuch, wo Kinder bzw. junge Menschen aus bildungsferneren Elternhäusern unterrepräsentiert sind. Insofern können Maßnahmen, welche daran ansetzen, diesen Gruppen die Zugänge zu den genannten Institutionen zu erleichtern, besonders effektiv sein, um Bildungsungleichheiten abzubauen. Hierzu sind vielfältige Maßnahmen, von einer öffentlichen Förderung bis hin zu Informationen über private Förderprogramme, Bildungszugänge und -erträge erforderlich. 1)

(...)

