Die Jahresendrallye läuft mit Volldampf: Besonders Alphabet überrascht die Märkte mit einem Quantencomputing-Durchbruch, der die Aktie aus dem Dornröschenschlaf weckt. Meta zieht nach: Die wO TV Chart-Analyse.Die Techgrößen der Wall Street sorgen mit starken Nachrichten für neue Höchststände. Meta macht diese Woche Schlagzeilen mit einer Milliardenoffensive für KI-Infrastruktur. Doch auch der DAX überzeugt: Getragen von Schwergewichten wie SAP kratzt der Leitindex erneut an der Rekordmarke. Doch Vorsicht: Die Konzentration auf wenige Top-Performer birgt Risiken. Marktbreite fehlt - sowohl in den USA als auch im DAX. Was Anleger im Januar erwartet und ob vernachlässigte Werte ihre Chance …