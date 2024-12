Die Infineon Technologies AG verzeichnete am Handelstag spürbare Einbußen an der Frankfurter Börse. Der Technologiewert startete bei 33,11 Euro in den Handel und rutschte im weiteren Verlauf auf ein Tagestief von 32,66 Euro ab. Das Handelsvolumen zeigte sich mit über 950.000 gehandelten Aktien verhältnismäßig lebhaft. Bemerkenswert ist der deutliche Abstand zum 52-Wochen-Hoch von 39,35 Euro, das der Halbleiterhersteller noch Mitte Dezember 2023 erreichte.

Ausblick und Analysten-Einschätzungen

Für das laufende Geschäftsjahr rechnen Marktbeobachter mit einer Dividendenausschüttung von 0,348 Euro je Aktie, was einen leichten Rückgang gegenüber dem Vorjahr darstellt. Die durchschnittliche Kurszielprognose der Analysten liegt bei 38,89 Euro, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial vom aktuellen Kursniveau suggeriert. Die nächsten Quartalszahlen werden für Anfang Februar 2025 erwartet.

