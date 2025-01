In den USA hat sich der Preisauftrieb Ende des vergangenen Jahres wie erwartet verstärkt. Da es bei den am Nachmittag vorgelegten Zahlen zu den US-Verbraucherpreisen keinen negativen Ausreißer gab - die Kernrate lag im Jahresvergleich sogar unterhalb der Konsensschätzungen - drehten DAX und Co im Anschluss ordentlich auf. Die Infineon-Aktie kratzt in diesem Umfeld an einer wichtigen charttechnischen Hürde - und die nächsten Daten kommen über Nacht. Infineon dürfte auf Sicht von den Entwicklungen ...

