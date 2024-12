Die Münchener Rück sorgte am Freitag für Aufsehen an den Börsen, als der Rückversicherungskonzern seinen optimistischen Ausblick für das Jahr 2025 präsentierte. Die Aktie reagierte mit einem bemerkenswerten Kurssprung von über 5 Prozent und markierte mit 519,80 Euro ein neues Allzeithoch. Der DAX-Konzern plant, seinen Nettogewinn im kommenden Jahr auf 6 Milliarden Euro zu steigern, was deutlich über den bisherigen Markterwartungen liegt. Diese ambitionierte Zielsetzung übertrifft nicht nur die für 2024 anvisierten 5 Milliarden Euro, sondern auch die Prognosen der meisten Marktbeobachter.

Positive Branchenstimmung

Die optimistische Stimmung im Rückversicherungssektor wird durch ähnlich positive Signale der Konkurrenz verstärkt. Die gesamte Branche profitiert von verbesserten Marktbedingungen und steigenden Prämien. Bemerkenswert ist dabei, dass der Münchener Konzern für seine traditionell konservative Prognosepolitik bekannt ist, was Analysten zu der Einschätzung veranlasst, dass im Jahresverlauf 2025 weitere Prognoseerhöhungen folgen könnten.

Anzeige