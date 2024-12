Wann endet die Rekordjagd? Bitcoin, DAX & die Aktien der Woche (Tesla, Apple, Nvidia, C3.ai, PDD)

Anzeige / Werbung

Dem steht noch der Eurostoxx nach. Hier bremst die psychologische Marke von 5.000 Punkten ein. Doch beim Thema Inflation fanden Anleger:innen in den USA sehr entspannte Daten vor, die eine Zinssenkung in der nächsten Woche seitens der FED sehr wahrscheinlich werden lassen. Jerome Powell bereitete die Märkte im Vorfeld darauf vor, der Nasdaq reagierte dennoch erleichtert und markierte direkt am Mittwoch neue Rekorde. Auf diesem Level liegen wir nun heute auch wieder vorbörslich, nachdem es gestern in den USA Minuszeichen gab. Sie sind vor allem beim Dow Jones nun schon etwas länger zu beobachten. Der Leitindex konsolidiert damit die zweite Woche in Folge.

Bei den großen Werten an der Wall Street dominierte Tesla mit einem neuen Verlaufshoch und bescherte dem CEO Elon Musk einen ganz besonderen Rekord. Er ist der erste Mensch, dessen Vermögen die Marke von 400 Milliarden US-Dollar überschreiten konnte. Ein neues Modell bei Tesla wurde für 2025 angekündigt und bringt Phantasie mit sich, neue Käuferschichten unter 30.000 US-Dollar oder 25.000 Euro zu erreichen. Die ersten Daten dazu bringen wir im Video mit.

Voller Technik ist natürlich auch der Bereich der KI-Unternehmen. Der Aktienkurs beim Marktführer Nvidia schwächelt bisher und könnte den ersten negativen Monatsabschluss seit Juli erzeugen. Andere Werte holen in der Performance auf. Eine Marvel Technology notiert am Allzeithoch und auch C3.ai könnte die Jahreshochs im Blick haben. Die Branche ist immer wieder von neuen Kooperationen inspiriert. Sie entwickelt Apple, die nun wieder wertvollste Firma an der Wall Street, mit Broadcom einen eigenen KI-Chip, der 2026 in Produktion gehen soll. Beide Unternehmen haben einen starken Kursverlauf gezeigt, den wir uns genauer ansehen.

Mit Blick auf die aktuellen Quartalszahlen, zu denen wir mit C3.ai auch noch ein Sonderformat hatten, geriet Adobe Systems überraschenderweise unter Druck. Der Grafik- und Videospezialist für Kreative hat die Ziele zwar erfüllt, doch beim Ausblick auf 2025 etwas gebremst und damit die Investoren verschüchtert. Hält die aktuelle Unterstützung stand oder nähern wir uns den Jahrestiefs?

In Annäherung an Weihnachten blickten wir noch auf PDD Holdings, die mit Temu und weiteren Shops vom Konsumfest profitieren wollen. Doch Verbraucherschützer warnen bereits und die Meldung aus China, Unternehmen weiter zu fördern und steuerlich zu entlasten, hatte nur einen kurzen Effekt. Die Lage im Chartbild bleibt bei der runden Marke von 100 US-Dollar angespannt.

Spannend wird es bei Warner Bros Discovery, die eine Neuausrichtung der Segmente bekanntgaben. Streaming und Fernsehen sollen getrennt und damit für Investoren interessanter werden. nach dem Vorbild von Comcast kann dies weiteres Potenzial entfalten. Von daher gehört die Aktie bisher zu den Nasdaq-Gewinnern der Handelswoche.

