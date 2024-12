Obwohl der DAX am Vormittag ein neues Rekordhoch bei 20.522,82 Punkten markiert hat, steht am Ende des Freitagshandels, an dem sich vor allem die Versicherer stark präsntierten, ein Minus von 0,10 Prozent zu Buche. Der Index ging mit 20.405,92 Zählern aus dem Handel und rettete damit auf Wochensicht einen minimalen Gewinn von 0,10 Prozent in das Wochenende.Seit Jahresbeginn komm der deutsche Leitindex auf ein Plus von rund 22 Prozent. Dennoch blieb laut Analyst Konstantin Oldenburger vom Broker ...

