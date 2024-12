Paris/London/Zürich - Die europäischen Aktienmärkte haben am Freitag mit wenig Veränderung geschlossen. Beim Eurozonen-Leitindex EuroStoxx50 stand ein Plus von 0,05 Prozent auf 4.967,95 Punkte zu Buche. Auf Wochensicht resultiert daraus ein Minus von 0,2 Prozent. Ausserhalb des Euroraums gab am Freitag der Schweizer SMI um 0,18 Prozent auf 11.694,43 Zähler nach. Der britische FTSE 100 sank um 0,14 Prozent auf 8.300,33 Punkte. Kapitalmarktstratege ...

