BrightPath Bio (Tokyo Stock Exchange Growth 4594, "BrightPath"), ein Pionier auf dem Gebiet der aus iPS-Zellen gewonnenen Natural-Killer-T-Zelltherapie ("NKT"), und Cellistic, ein führendes Unternehmen in der fortschrittlichen Herstellung von iPS-Zelltherapien, gaben heute eine Vereinbarung zur Prozessentwicklung und Herstellung bekannt, um die neuartige allogene CAR-T-Zelltherapie-Plattform von BrightPath voranzutreiben, bei der aus iPSC gewonnene NKT-Zellen für klinische Studien verwendet werden.

Die strategische Zusammenarbeit umfasst die Nutzung der innovativen 3D-Bioreaktor-basierten Herstellungsplattform Echo von Cellistic, um eine GMP-konforme, klinische Herstellung von iPSC-abgeleiteten BCMA-zielenden CAR-NKT-Zellen für die Phase-1-Studie zum Multiplen Myelom zu ermöglichen und BrightPath als Vorreiter in diesem aufstrebenden Bereich zu etablieren.

"Die Verwendung von NKT-Zellen als Effektoren in der allogenen CAR-T-Therapie stellt eine vielversprechende Strategie dar, die nicht nur eine direkte Zytotoxizität, sondern auch eine indirekte Antitumoraktivität durch die Aktivierung von CD8-T-Zellen des Wirts bietet ein Mechanismus, der die Immunabwehr des Wirts umgehen und die Dauerhaftigkeit klinischer Reaktionen verbessern soll. Die Herstellung einer so seltenen Untergruppe von T-Zellen im klinischen Maßstab unter Beibehaltung ihrer ursprünglichen Funktionalität war jedoch bisher eine große Herausforderung. Die induzierte pluripotente Stammzelltechnologie (iPS) hat diese Hürde überwunden und eine Produktion in großem Maßstab ermöglicht", erklärte Ken Nagai, CEO von BrightPath.

"Wir haben zwar einen robusten, auf 2D-Kulturen basierenden Herstellungsprozess etabliert, aber wir haben auch erkannt, wie wichtig es ist, das volle Skalierbarkeitspotenzial der iPS-Zellen aus kommerzieller Sicht frühzeitig zu antizipieren. Um diesem Bedarf gerecht zu werden, sind wir bestrebt, besser skalierbare Fertigungslösungen zu implementieren. Cellistic ist mit seiner einzigartigen 3D-Plattform und seiner umfangreichen Erfahrung in der iPSC-Differenzierung und der Skalierung einer Vielzahl von Zelltypen gut positioniert, um diese kritische Anforderung zu erfüllen", so Ken Nagai weiter. "Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Cellistic, das über die größte Erfahrung in der Kultivierung von iPS-Zellen mit 3D-Bioreaktoren verfügt. Durch die Zusammenarbeit mit Cellistic können wir deren hochmoderne Entwicklungs- und Fertigungskapazitäten nutzen, um die Entwicklung unseres BCMA-CAR-NKT-Produkts zu beschleunigen."

"Wir freuen uns, mit BrightPath bei der Entwicklung ihrer revolutionären iPSC-basierten Zelltherapie zusammenzuarbeiten", sagte Gustavo Mahler, CEO von Cellistic. "Unsere Produktionsplattform Echo ist darauf ausgelegt, die einzigartigen Herausforderungen der Zelltherapieproduktion zu bewältigen und Skalierbarkeit, Qualität und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu gewährleisten. Gemeinsam können wir das therapeutische Potenzial von BCMA CAR-NKT-Zellen fördern und BrightPath dabei unterstützen, Patienten in Not innovative Lösungen anzubieten."

Die Vereinbarung stellt einen bedeutenden Fortschritt im Streben der Branche nach innovativen und wirksamen Zelltherapien dar, da sich beide Unternehmen für die Weiterentwicklung von Gesundheitslösungen einsetzen, die die Behandlungsergebnisse verbessern.

Über BrightPath Biotherapeutics

BrightPath ist ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, das sich auf die Entwicklung neuartiger Krebsimmuntherapien konzentriert, um die Krebsbehandlung bei therapieresistenten oder fortschreitenden Krebserkrankungen, die mit herkömmlichen Standardtherapien nicht behandelt werden können, zu transformieren. BrightPath ist aktiv an der Entwicklung von Zelltherapien, die sich derzeit in klinischen Studien befinden, und immunmodulatorischen Antikörpern beteiligt.

Weitere Informationen finden Sie unter www.brightpathbio.com/English

Über Cellistic

Cellistic® ist auf die Prozessentwicklung und Herstellung von Immunzelltherapien spezialisiert, die auf der Technologie der induzierten pluripotenten Stammzellen (iPSC) basieren und die Pulse®- und Echo®-Plattform des Unternehmens nutzen. Mit seinem Schwerpunkt und seiner Expertise in der iPSC-Reprogrammierung, der Genom-Editierung unter Verwendung seiner proprietären STAR-CRISPR-Technologie und der Differenzierungsentwicklung ist das Unternehmen der ideale Partner für Entwickler innovativer Zelltherapien, die in die klinische Phase eintreten möchten. Cellistic verfügt über mehr als ein Jahrzehnt wissenschaftlicher und technischer Kenntnisse und Erfahrungen und besitzt einzigartige Fähigkeiten für die Entwicklung und Optimierung proprietärer Produktionsplattformen für iPSC-basierte Zelltherapien.

Weitere Informationen finden Sie unter www.cellistic.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20241213266555/de/

Contacts:

BrightPath Biotherapeutics

Tokio, Japan

irpr@brightpathbio.com

Cellistic

Mont-Saint-Guibert, Belgien

partnering@cellistic.com