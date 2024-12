DJ PTA-Adhoc: Rosenbauer International AG: Ad hoc - Aussetzung der Financial Covenants für 2024 unter der Multilateralen Refinanzierungsvereinbarung

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Leonding (pta/13.12.2024/19:55) - Die zwischen Rosenbauer International AG (" RBI") und ihren wesentlichen Kreditgebern und Schuldscheindarlehensgläubigern abgeschlossene Multilaterale Refinanzierungsvereinbarung (" MRFV"), die eine umfassende Refinanzierung bis zum 3. November 2025 vorsieht, sah als Bedingung die Durchführung der Kapitalerhöhung bis Ende des Kalenderjahres 2024 vor. Wie mit Ad-hoc Meldung vom 9. Dezember 2024 bekanntgegeben, wird die Kapitalerhöhung voraussichtlich erst im 1. Quartal 2025 durchgeführt werden können. RBI hat sich daher mit den Parteien der MRFV darauf verständigt, dass die Frist zur Durchführung der Kapitalerhöhung bis zum 28. Februar 2025 verlängert und die Einhaltung der relevanten Financial Covenants für das Kalenderjahr 2024 sistiert wird.

Wichtiger Hinweis

Diese Mitteilung ist eine Pflichtmeldung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 der Marktmissbrauchsverordnung (EU) No 596/2014. Sie stellt weder eine Finanzanalyse noch eine auf Finanzinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung, noch ein Angebot, Aufforderung oder Einladung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der Rosenbauer International AG dar.

