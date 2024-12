Unternehmen müssen einen vielschichtigen Ansatz verfolgen, um GenAI-Betrug zu bekämpfen

Heute gab Experian seinen Global Identity Fraud Report 2024 bekannt, der einen umfassenden Überblick über die Reaktion von Verbrauchern und Unternehmen auf die neuesten Betrugsmuster bietet sowie über Strategien zur Betrugsbekämpfung im globalen Finanzdienstleistungssektor. Der Bericht bietet kombinierte Erkenntnisse von mehr als 1.000 Unternehmen und Betrugsbekämpfungsexperten weltweit sowie von 4.000 Verbrauchern und konzentriert sich dabei auf Betrugsmanagement und das digitale Erlebnis.

Zu den wichtigsten Erkenntnissen des Berichts gehören drei Faktoren, die eine schnelle Entwicklung der Betrugslandschaft vorantreiben: das enorme Wachstum bei Technologien der generativen künstlichen Intelligenz (GenAI), sich ändernde staatliche Vorschriften und der Druck der Unternehmen, den Verbrauchern sichere und bequeme digitale Erfahrungen zu bieten. Als Reaktion auf diese Faktoren zeigen die Ergebnisse des Berichts, dass Unternehmen beabsichtigen, ihre Budgets zur Betrugsbekämpfung zu erhöhen, indem sie in KI- und maschinelle Lerntechnologien investieren.

"Im Gegensatz zu anderen Problemen, mit denen Finanzdienstleister konfrontiert sind, geht Betrug über geografische Grenzen und regulatorische Rahmenbedingungen hinweg, und Betrüger greifen häufig an verschiedenen Punkten der Customer Journey an", sagte Greg Wright, Executive Vice President of Identity and Fraud bei Experian. "Diese bedauerliche Realität zwingt Unternehmen dazu, die sich weltweit entwickelnden Betrugsbedrohungen mithilfe fortschrittlicher Analysen, alternativer Dateneinblicke, Datenaustausch und eines mehrschichtigen Ansatzes zu bekämpfen."

Auf Verbraucherseite deuten die Berichtsdaten darauf hin, dass es von entscheidender Bedeutung ist, das richtige Gleichgewicht zwischen Betrugsschutz und einem positiven Kundenerlebnis zu finden, da weltweit ein hoher Prozentsatz der Verbraucher angaben, dass sie ihr Geschäft aufgrund schlechter Erfahrungen bei der Kontoeröffnung oder langsamer Transaktionen woanders hin verlagert haben.

Diese Ergebnisse verdeutlichen, dass Unternehmen weltweit vor der gleichen Herausforderung stehen: Die Authentifizierung von Kunden erfordert ein Gleichgewicht zwischen Sicherheit und einem nahtlosen Kundenerlebnis, um zu verhindern, dass sie eine Anwendung oder einen Kaufvorgang abbrechen. Die Lösung besteht darin, Analysen zu nutzen und Routinen zur Betrugsprävention zu orchestrieren, um eine 360-Grad-Sicht auf die Kunden zu erhalten, Betrug einzudämmen und ein nahtloses Kundenerlebnis zu bieten.

