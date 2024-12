Die dänische Reederei- und Logistikgruppe DFDS A/S verzeichnet weiterhin ein robustes Wachstum in ihrem Kerngeschäft. Im November konnte das Unternehmen sein Frachtvolumen um beachtliche 10,4 Prozent steigern, was eine leichte Verbesserung gegenüber dem Vormonatswachstum von 10,3 Prozent darstellt. Parallel dazu hat DFDS eine strategisch wichtige Übernahme angekündigt: Die McBurney Transport Group aus Nordirland soll für 1,2 Milliarden Dänische Kronen in den Konzern integriert werden.

Aktuelle Marktentwicklung

An der Börse spiegelt sich diese operative Entwicklung allerdings noch nicht wider. Der Aktienkurs verzeichnete am 11. Dezember einen Rückgang von 1,21 Prozent auf 19,15 EUR. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich derzeit auf 1,1 Milliarden Euro bei 58,0 Millionen ausstehenden Aktien.

