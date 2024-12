Die Sulzer AG demonstriert in den letzten Handelstagen eine positive Entwicklung an der Börse. Am 13. Dezember 2024 setzte sich der stabile Aufwärtstrend des Industriekonzerns fort, was sich auch im Handel am SIX SX widerspiegelte. Die Aktie des Unternehmens konnte dem Schweizer Performance Index (SPI) bei 15.650 Punkten zusätzlichen Auftrieb verleihen. Der aktuelle Aktienkurs liegt bei 142,80 EUR.

Aktuelle Kennzahlen im Überblick

Mit einer Marktkapitalisierung von 4,9 Milliarden EUR präsentiert sich der Industriekonzern in solider Verfassung. Die monatliche Kursentwicklung zeigt ein Plus von 0,85 Prozent, während die Aktie im Jahresvergleich um beachtliche 59,33 Prozent zulegen konnte. Derzeit notiert das Papier 55,60 Prozent über seinem 52-Wochen-Tief.

