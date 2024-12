Mainz - Am 14. Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat der 1. FSV Mainz 05 zuhause gegen den FC Bayern München mit 2:1 gewonnen.Die Bayern meldeten sich früh vorne an, und wie: In der sechsten Minute zog Olise aus 14 Metern ab und knallte das Leder an den Pfosten.Mit fortschreitender Spieldauer wurden die Gastgeber aber immer mutiger und näherten sich ihrerseits dem Kasten von Daniel Peretz an: In der 13. Minute kam Burkardt aussichtsreich zum Abschluss, Kim störte den Angreifer aber noch entscheidend. Allerdings verletzte sich der Stürmer in der Szene und musste für Sieb ausgewechselt werden.Auch ohne den formstarken 24-Jährigen behielten die 05er den Fokus und stellten den deutschen Rekordmeister vor Probleme. Die Kompany-Truppe entwickelte kaum echte Torgefahr. Stattdessen netzte in der 41. Minute Lee, nachdem ihm ein verrutschter Sieb-Schuss vor die Füße sprang. So musste sich der Tabellenführer zur Pause mit einem Rückstand beschäftigen.Doch auch die Kabinenansprache des Trainers schien keine neuen Kräfte freizusetzen. Die Henriksen-Elf blieb giftig und ließ nichts wesentliches zu. Im Gegenteil: Lee schnürte in der 60. Minute den Doppelpack, als er nach Sieb-Pass Kimmich narrte und aus der Drehung Peretz keine Chance ließ.Der FCB drängte nun stärker und verkürzte in der 87. Minute: Ein Laimer-Pass wurde von Bell zu Sané abgefälscht und der konnte am desorientierten Zentner vorbei einnetzen. Dabei sollte es aber bleiben, der FSV fügte den Gästen die erste Saisonniederlage zu.Mit dem Sieg klettert Mainz in der Tabelle vorerst auf Rang sechs, Bayern München ist nun nur noch vier Punkte vor Leverkusen Erster.In den Parallelspielen der 1. Bundesliga verlor Augsburg zudem gegen Leverkusen mit 0:2 und Gladbach schlug Kiel mit 4:1.Union Berlin gegen Bochum wurde in der zweiten Minute der Nachspielzeit nach einem Feuerzeug-Wurf an den Kopf von Bochum-Keeper Drewes beim Stand von 1:1 von Schiedsrichter Martin Petersen unterbrochen. Nach über 25 Minuten Beratung wurde die Partie fortgesetzt. Stürmer Hofmann ging für den verletzten Keeper in den Kasten, allerdings spielten beide Mannschaften nicht mehr wirklich und ließen nur die Zeit ablaufen.