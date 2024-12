DJ Unicredit reicht verbindliche Offerte für Banco BPM ein

DOW JONES--Unicredit hat trotz der ablehnenden Haltung des Übernahmeziels BPM die offizielle Offerte für die italienische Bank eingereicht. Wie das Geldhaus mitteilte, wurde das Angebot für die Banco BPM Spa bei der italienischen Börsenaufsicht eingereicht. "Wir halten unser erstes Angebot an die Aktionäre von Banco BPM für fair und angemessen", sagte CEO Andrea Orcel laut Mitteilung. Die Offerte ermögliche es den Aktionären, an einer großen Wertschöpfung durch die Realisierung von Effizienzgewinnen und Synergien zu partizipieren.

Die kleinere BPM hatte Ende November das Übernahmeangebot von Unicredit im Volumen von gut 10 Milliarden Euro abgelehnt. Die Profitabilität und das Wertpotenzial würden nicht ausreichend berücksichtigt, so die Bank. Unicredit will mit der Übernahme ihre Position als zweitgrößtes Kreditinstitut in Italien festigen und ihren Marktanteil vor allem in der wohlhabenden Lombardei ausbauen.

