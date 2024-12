Barcelona - Der spanische Unternehmer Isak Andic ist tot. Der Gründer der Modekette "Mango" kam am Samstag im Alter von 71 Jahren bei einem Unfall ums Leben, wie "Mango"-Chef Toni Ruiz am Abend mitteilte."Isak war ein Vorbild für uns alle. Er hat sein Leben Mango gewidmet und dank seiner strategischen Vision, seiner inspirierenden Führungsqualitäten und seines unerschütterlichen Engagements für die Werte, die er selbst in unser Unternehmen eingebracht hat, unauslöschliche Spuren hinterlassen", würdigte Ruiz den Verstorbenen.Spanische Medien berichten übereinstimmend, dass der Milliardär beim Wandern in einem Gebirge außerhalb Barcelonas in eine Schlucht gestürzt dabei ums Leben gekommen war.