Hamburg - Am 14. Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat der FC St. Pauli am Millerntor gegen den SV Werder Bremen mit 0:2 verloren.Die Gastgeber betrieben einen hohen Aufwand, ohne jedoch große Torgefahr zu kreieren. In der 18. Minute prüfte Ex-Bremer Eggestein mal Zetterer mit einem Abschluss. Der Treffer gelang aber den Gästen: In der 24. Minute kam Köhn links im Strafraum zum Abschluss und feuerte das Leder ins lange Eck.In der 41. Minute hatte Grüll die Chance zu erhöhen, Vasilj lenkte den Versuch des Österreichers aber über die Latte. Zur Pause führten hocheffiziente Bremer knapp gegen harmlose Kiezkicker.Nach dem Seitenwechsel blieb der SVW wach und konterte in der 54. Minute eiskalt: Weiser setzte mit einem Diagonalball Ducksch in Szene und der Stürmer bezwang den Keeper mit einem Schuss ins linke Eck.Das Bemühen war der Blessin-Elf anschließend nicht abzusprechen. Aber echte Torgefahr entstand dabei nicht. Die Werner-Elf spielte die Partie clever herunter und nahm die drei Punkte mit.Damit klettert Bremen in der Tabelle auf Rang sieben, St. Pauli bleibt auf Platz 15 hängen.