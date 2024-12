Die Geratherm Medical AG verzeichnete in den vergangenen Tagen einen beachtlichen Kursanstieg von 28 Prozent. Der aktuelle Aktienkurs liegt bei 3,79 EUR (Stand: 14. Dezember 2024). Diese Entwicklung erfolgt in einem herausfordernden Marktumfeld, in dem das Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 20,7 Millionen Euro weiterhin eine verhaltene Position einnimmt. Die monatliche Kursentwicklung zeigt einen Rückgang von 16,89 Prozent.

Aktuelle Finanzkennzahlen

Im laufenden Geschäftsjahr 2024 schüttete das Unternehmen eine Dividende von 0,10 EUR je Aktie aus. Das Unternehmen weist derzeit ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,93 auf, während das Kurs-Cashflow-Verhältnis bei 14,42 liegt. Mit insgesamt 5,4 Millionen ausstehenden Aktien bleibt der Medizintechnik-Spezialist ein kompakter Akteur im Gesundheitssektor.

