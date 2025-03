EQS-News: Geratherm Medical AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Corporate News Geratherm Medical GERMANY GmbH beantragt Verlängerung der Kurzarbeit: Geratal, 24. März 2025, Geratherm Medical AG, (ISIN: DE0005495626) Aufgrund der derzeit weiterhin anhaltenden schwierigen Marktsituation wurde die Kurzarbeit am Standort Geratal für die Fieberthermometerproduktion bis 31. Dezember 2025 verlängert. Betroffen davon ist auch unser Tochterunternehmen Capillary Solutions GmbH, die das Glas für die Thermometer herstellt. Hier wurde Kurzarbeit ab 01. April 2025 beantragt. Wir gehen von einer Stabilisierung der Marksituation zum Jahresende aus. Die anderen Bereiche der Geratherm Medical Gruppe sind von der Kurzarbeit nicht betroffen. Investor Relations Geratherm Medical AG Firmensitz: Fahrenheitstraße 1, 99331 Geratal Registergericht: Amtsgericht Jena, HRB 111272 Vorstand: Dipl.-Kfm. Christian Frick Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Gert Frank Tel. 036205/98 0 E-Mail: info@geratherm.com www.geratherm.com Profil: Geratherm Medical ist ein international ausgerichtetes Medizintechnikunternehmen mit den Geschäftsbereichen Healthcare Diagnostic, Incubator Systems, Cardio/Stroke und Respiratory. Unsere Wurzeln liegen in der medizinischen Temperaturmessung. In diesem Bereich bieten wir ein breites Spektrum von Produkten an, die überwiegend Alleinstellungsmerkmale haben. Wir stellen unseren Kunden/Patienten hochwertige Produkte vom Fieberthermometer bis zu MRI-fähige Inkubatoren für Neugeborene zur Verfügung. Das Segment Respiratory entwickelt und vertreibt Produkte zur Lungenfunktionsmessung. Geratherm verfügt über patentrechtlich abgesicherte Basistechnologien in allen wesentlichen Geschäftsbereichen. Wir verstehen uns als forschendes Medizintechnikunternehmen mit klarem Focus auf Produkte der medizinischen Diagnostic zur Generierung von Vitaldaten. Die Geratherm-Aktien sind seit 2000 am Amtlichen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen. Seit 2022 sind wir Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.





