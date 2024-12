Die Fielmann-Aktie zeigt sich zum Ende des Jahres in starker Verfassung. Mit einem aktuellen Kurs von 41,30 EUR verzeichnet das Hamburger Unternehmen eine bemerkenswerte monatliche Steigerung von 5,63 Prozent. Diese positive Entwicklung spiegelt sich auch in der Marktkapitalisierung wider, die sich derzeit auf 3,5 Milliarden Euro beläuft. Die europäische Optikerkette bleibt damit einer der Marktführer in der Branche.

Wichtige Termine und Dividende

Für Anleger steht bereits Anfang des neuen Jahres ein bedeutender Termin an: Am 9. Januar 2025 wird Fielmann am ODDO BHF Forum teilnehmen. Im laufenden Geschäftsjahr 2024 schüttete das Unternehmen eine Dividende von 1,00 EUR je Aktie aus.

