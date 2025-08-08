Am Mittwoch hat Bayer enttäuschende Zahlen zum zweiten Quartal vorgelegt. DER AKTIONÄR hat im Anschluss die Pharma-Division unter die Lupe genommen. Umsatzseitig konnten die Leverkusener bei den wichtigsten Produkten besser abschneiden als vom Markt erwartet, doch die Profitabilität verfehlte die Prognose.Bayer wies im zweiten Quartal im Pharma-Bereich eine bereinigte EBITDA-Marge in Höhe von 24,5 Prozent aus. Der Markt hatte allerdings 25,2 Prozent auf dem Zettel. Bei einem Sparten-Umsatz von 4,47 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
