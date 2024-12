DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: De.mem bietet Lösungen für naturnahen Tourismus

Frankfurt (pta/15.12.2024/08:30) - Die COVID-19-Pandemie hat den globalen Tourismus stark beeinträchtigt, was zu einem erhöhten Interesse am naturnahen Tourismus geführt hat. Anbieter sollten dabei die Aspekte Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit aber auf keinen Fall aus den Augen verlieren.

Naturnaher Tourismus erfordert Nachhaltigkeit

Laut dem Kurzdossier "Tourismus und COVID-19" der Vereinten Nationen hat die Pandemie die Bedeutung nachhaltiger Tourismuspraktiken besonders betont. Gestresste Großstädter suchen in der Natur in der Regel Ruhe und Entspannung - abseits von Menschenmassen. Besonders erholsame Regionen weisen mit Blick auf die Infrastruktur allerdings häufig Defizite auf. Doch nicht jeder Urlauber lässt sich hinsichtlich der Unterkunft mit einem spartanischen Angebot zufriedenstellen. Da insbesondere in Nationalparks häufig strenge Umweltauflagen zu erfüllen sind, spielt Nachhaltigkeit in solchen Gebieten beim Tourismusangebot eine besonders wichtige Rolle.

Diese Unternehmen profitieren

Das, gemessen am Marktwert, weltweit größte Touristikunternehmen Booking.com (ISIN: US09857L1089) profitiert vom Trend zum naturnahen Tourismus. Das Unternehmen hat mehrere Initiativen gestartet, um nachhaltiges und naturverbundenes Reisen zu fördern. So führte das Unternehmen bereits im November 2021 ein Label ein, das nachhaltige Unterkünfte auszeichnet. Laut einer Umfrage von Booking.com aus dem Jahr 2022 gaben 71 Prozent der Befragten nämlich an, dass sie sich für nachhaltiges Reisen interessieren. Außerdem arbeitet Booking.com mit Organisationen wie dem Global Sustainable Tourism Council (GSTC) zusammen, um offizielle Zertifizierungen für nachhaltige Unterkünfte anzuzeigen.

Das australische Unternehme De.mem (ISIN: AU000000DEM4) profitiert indirekt vom Boom bei naturnahen Reisen. Mit einem Marktwert von 22 Millionen Euro gehört das auf Wassertechnologien spezialisiert Unternehmen zweifellos zu den kleineren Playern. Mit seinen dezentralen Filtertechnologien bietet das Unternehmen zum einen Lösungen zur Bereitstellung von sauberem Trinkwasser und zum anderen ermöglicht die Firma nach dem Alles-aus-einer-Hand-Prinzip (One-Stop-Shop) unter Beachtung strenger Umweltauflagen die Planung, den Bau, den Betrieb und bei Bedarf sogar die Finanzierung von Abwasserreinigungsanlagen in abgelegenen Regionen ohne vorhandene öffentliche Infrastruktur.

Lösungen für Inseln und Nationalparks

Mit Australien verbindet kaum jemand Begriffe wie Schnee oder gar Skigebiete - zu Unrecht. Im nördlichen Teil des Kosciuszko-Nationalparks befindet sich z.B. das "Selwyn Snow Resort". Die dortige Abwasseraufbereitungsanlage wurde von De.mem nach dem Geschäftsmodell Build Own Manage Transfer (BOMT) errichtet. Zum Einsatz kam ein sogenannter Membran-Bioreaktor (MBR), der auf Hohlfasermembrantechnologie basiert. Der BOMT-Vertrag hat eine Laufzeit von fünf Jahren und ein Volumen von einer Million US-Dollar. Besonders interessant: Die Anlage kann unter extremen Wetterbedingungen bei Temperaturen nahe oder unter null Grad Celsius betrieben werden. Das aufbereitete Wasser ist von hoher Qualität und kann vom Kunden wiederverwendet bzw. recycelt werden. Außerdem kann die Anlage dank einer fortschrittlichen Monitoring-Plattform aus der Ferne überwacht und das lokale Betriebsteam des Kunden unterstützt werden.

Wasseraufbereitung im "Great Barrier Reef"

Für die im südlichen Teil des Great Barrier Reef gelegene Hotelanlage "Heron Island Resort" hat De.mem ebenfalls eine Abwasseraufbereitungsanlage entworfen, gebaut und in Betrieb genommen. Wichtig zu wissen: In dem UNESCO-Weltnaturerbe unterliegt die Einleitung von Abwasser aufgrund der sensiblen Umwelt strengsten Auflagen der Behörden. Auf der abgelegenen Insel vor der Küste Queenslands kommt deshalb modernste Technologie in Form eines Membran-Bioreaktors zum Einsatz. Im Rahmen eines Betriebs- und Wartungsvertrags wird dem Kunden qualifiziertes technisches Personal sowie Ingenieurüberwachung zur Verfügung gestellt. De.mem liefert zudem Pumpen, Chemikalien und Verbrauchsmaterialien, um den laufenden Betrieb der Anlage zu gewährleisten, damit die Gäste des Resorts das dortige Naturschauspiel mit gutem Gewissen genießen können.

De.mem ISIN: AU000000DEM4 Land: Australien

Quellen: https://unric.org/de/250820tourismus/?utm_source=chatgpt.com https://www.listcorp.com/asx/dem/de.mem-limited/news/ first-water-treatment-contract-with-australian-snow-resort-2644071.html https://selwynsnow.com.au/ https://demembranes.com/projects_demem/mbr-sewage-treatment-plant-heron-island/ https://www.heronisland.com/

