Die Rheinmetall-Aktie verzeichnete am 13. Dezember 2024 einen bedeutenden technischen Rückschlag, als der Kurs auf 618,00 EUR sank und damit die wichtige 20-Tage-Linie nach unten durchbrach. Der Rüstungskonzern, der aktuell eine Marktkapitalisierung von 27,0 Milliarden Euro aufweist, musste in den letzten Handelstagen mehrere Kurseinbußen hinnehmen. Am Freitag wurde ein Minus von 1,7 Prozent registriert, wodurch die Aktie auf 616 Euro zurückfiel.

Anstehende Investorenkonferenzen

Für den Jahresauftakt 2025 sind zwei wichtige Termine im Finanzkalender des Unternehmens vorgemerkt: Am 9. Januar wird Rheinmetall am Oddo BHF Forum teilnehmen, gefolgt von der Commerzbank and ODDO BHF German Investment Conference am 13. Januar.

