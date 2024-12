Anzeige / Werbung

Neuer Rekord bei verwahrten Kundenvermögen! High-End Krypto-Plattformen! Expansion ins Ausland als nächster Geniestreich! WonderFi macht Spaß und lässt die Kasse klingeln!

Liebe Leserinnen und Leser,

Bitcoin und die gesamte Krypto Szene sind "hot'! MicroStrategy kauft weitere Bitcoin für 2,1 Milliarden US-Dollar. Damit besitzt das Softwareunternehmen nun 423.000 BTC, die es für insgesamt rund 25 Milliarden US-Dollar erworben hat, was einem Durchschnittspreis von 58.500 US-Dollar pro Bitcoin entspricht.

Auch aufgrund der aktuellen Rallye am Krypto-Markt sowie bei Bitcoin, kennt die Aktie des Unternehmens in diesem Jahr kein Halten und bricht derzeit alle Rekorde. Seit Jahresbeginn legte das Wertpapier zwischenzeitlich um 517 Prozent zu. Aktuell handelt MSTR bei rund 400 US-Dollar.

https://www.wallstreet-online.de/aktien/microstrategy-a-aktie/chart

Michael Saylor, der CEO von MicroStrategy, hielt derweil vor dem Microsoft-Vorstand eine Präsentation. Das Ziel: Auch dem Tech-Giganten die Investition in die Krypto-Leitwährung schmackhaft machen.

Es geht aber sogar noch weiter! Neben Microsoft diskutiert nun auch Amazon, Bitcoin für die eigene Bilanz zu kaufen. In der Schweiz diskutiert man derweil eine nationale Bitcoin-Reserve nach dem Vorbild der USA, El Salvador und Bhutan. Es gibt also noch sehr viele Firmen und Staaten, die folgen könnten. 2025 könnte groß werden für Bitcoiner!

Hier kommt die nächste Erfolgsstory!

WonderFi Technologies Inc. (WKN: A3C166) , das kanadische Blockchain-Wunder, das die Finanzwelt auf den Kopf stellt!

WonderFi ist nicht nur ein Unternehmen - es ist die treibende Kraft hinter der nächsten großen Revolution im Finanzsektor.

Als eines der führenden FinTech-Unternehmen aus Kanada verändert WonderFi die Art und Weise, wie Menschen weltweit mit digitalen Assets, Kryptowährungen und Blockchain-Technologie umgehen. Mit einer klaren Vision, den traditionellen Finanzmarkt zu modernisieren, ist WonderFi der Schlüssel zu einem völlig neuen Finanzuniversum.

WonderFi ist die Holdinggesellschaft, der Bitbuy und Coinsquare (Krypto-Handelsplattformen) und WonderFi Labs (Innovationsarm) gehören. WonderFi Labs ist nur das Sahnehäubchen auf dem Kuchen dessen, was WonderFi Technologies Inc. zu bieten hat.

In den letzten Jahren hat das Unternehmen ein erstklassiges, marktführendes Portfolio an digitalen Lösungen aufgebaut. Der Erfolg von WonderFi in Kanada ist ein gutes Zeichen für das erwartete Wachstum in der Region Asien-Pazifik (APAC) und Australien (AU).

Bitbuy ist Kanadas führende Plattform für den Handel mit digitalen Währungen und ein bekannter Name unter kanadischen Investoren. Es geht nicht nur um den Handel; Bitbuy war einer der ersten auf digitale Währungen spezialisierten Händler, der regulierte Einsätze anbot, die von der Ontario Securities Commission (OSC) und den Canadian Securities Administrators (CSA) überwacht wurden.

Mit über 900.000 zufriedenen registrierten Kanadiern und 7 Milliarden Dollar an Handelsgeschäften bietet Bitbuy für jeden etwas. Egal ob Sie ein erfahrener Händler sind oder gerade erst anfangen, Bitbuy bietet fortgeschrittene Tools für Experten und einfache Optionen für Anfänger. Sicherheit ist von größter Bedeutung, da über 90 % der digitalen Währungen in einem Kühlhaus gelagert und versichert sind.

Jetzt erweitert Bitbuy seine Reichweite mit der Einführung seiner OTC-Abteilung in der gesamten Asien-Pazifik-Region (APAC) und markiert damit einen bedeutenden Meilenstein in seiner globalen Strategie. Bitbuy APAC ist jetzt für den Handel in Australien verfügbar und wird von einem lokalen Team mit Sitz in Melbourne unterstützt. Im Rahmen der Registrierungen von WonderFi bei AUSTRAC Digital Currency Exchange (DCE) und Payment Remittance ist Bitbuy gut positioniert, um sowohl institutionelle als auch individuelle Kunden in der gesamten APAC-Region zu gewinnen und mit ihnen zusammenzuarbeiten.

In einem strategischen Schritt zur Stärkung seiner Präsenz hat WonderFi auch eine Partnerschaft mit Kogan, einem der größten Online-Einzelhändler Australiens, angekündigt. Diese Partnerschaft wird nicht nur die Marktpräsenz von Bitbuy verbessern, sondern auch eine solide Plattform für die weitere Expansion in den kommenden Monaten bieten.

Coinsquare modernisiert das Finanzwesen mit seiner sicheren und transparenten Plattform. Es war der erste Marktplatz für digitale Währungen, der als CIRO-Mitglied (Canadian Investment Regulatory Organization) akzeptiert wurde.

Mit fast 60 digitalen Währungen und mehr als 3.300 H andelspaaren bietet Coinsquare unvergleichliche Diversifizierungsoptionen. Die maßgeschneiderten Dienstleistungen - von der Coinsquare Trade App, bis hin zu Coinsquare Pro und Wealth - bieten Flexibilität für alle Arten von Nutzern.

SmartPay revolutioniert den digitalen Zahlungsverkehr für Unternehmen und bietet eine großvolumige Verarbeitung mit sofortiger Abwicklung.

Unternehmen können digitale Währungen sofort in Fiat-Währungen umtauschen und Auszahlungen auf Bankkonten noch am selben Tag vornehmen. SmartPays globale Reichweite und die niedrigen Transaktionsgebühren sind besonders attraktiv in APAC und AU, wo grenzüberschreitende Transaktionen zunehmen - allein im zweiten Halbjahr 2024 wird ein Wachstum von einem Drittel erwartet.

Tetra Trust ist Kanadas einzige qualifizierte Depotbank, die zum Schutz digitaler Vermögenswerte berechtigt ist, wobei WonderFi mit 37 % den größten Anteil hält.

Tetras Rolle bei der Förderung eines sichereren Ökosystems für digitale Vermögenswerte ergänzt WonderFis Vision der globalen Expansion und Führungsposition bei Dienstleistungen für digitale Währungen.

WonderFi: An der Spitze dieser Finanzrevolution

Quelle: https://bitbuy.ca

Coinsquare und Bitbuy: Zwei der größten Krypto-Plattformen in Kanada

In Kanada sind Coinsquare und Bitbuy zwei der bekanntesten und größten Plattformen für den Handel mit Kryptowährungen. Beide bieten eine benutzerfreundliche Möglichkeit Kryptowährungen zu kaufen, verkaufen und zu handeln.

Die Krypto-Plattformen sind auf dem Weg zum Spitzenreiter, weil:

Zwei der bekanntesten Krypto-Marken Kanadas auf einem von CIRO (Canadian Investment Regulatory Organization) regulierten Tech-Stack

Über 3.300 Krypto-Handelspaare

Über 1,7 Millionen registrierte kanadische Kunden

Integrierte Krypto-Nachrichten und -Charts

Über 18 Milliarden US-Dollar Handelsvolumen auf Lebenszeit

Über 300 Firmenkunden

Bitbuy und Coinsquare, zwei der leistungsstärksten Plattformen von WonderFi, wickelten im dritten Quartal 2024 ein Handelsvolumen von 2,3 Milliarden US-Dollar ab, was einem atemberaubenden Anstieg von 212 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und die Rolle von WonderFi als vertrauenswürdiger Marktführer im Handel mit digitalen Währungen festigt.

Dieser Anstieg wird sich voraussichtlich fortsetzen, wenn WonderFi in wachstumsstarke Regionen wie APAC (Asien-Pazifik) und Australien expandiert, was eine deutliche Steigerung der Handelsaktivitäten und der Nutzerinteraktion verspricht.

Aber das ist wirklich erst der Anfang dessen, wohin sich dieses Unternehmen entwickelt...

Neuer Rekord bei verwahrten Kundenvermögen

Ende November kündigte WonderFi Technologies Inc. an, dass seine Krypto-Handelsplattformen Bitbuy und Coinsquare einen neuen Rekord bei den verwahrten Kundenvermögen erzielt haben und zum Marktschluss am 25. November 2024 die Marke von 2,1 Milliarden US-Dollar überschritten haben.

TOP Wachstumszahlen, wie:

Anstieg der digitalen Vermögenswerte von über 65% seit dem Ende des dritten Quartals

Anstieg der digitalen Vermögenswerte von 110 % im Vergleich zum Jahresende 2023

Anstieg der Barguthaben der Kunden seit Quartalsende um 66%

Anstieg der auf den Plattformen eingesetzten Gesamtvermögenswerte um 50% seit Quartalsende

Anstieg der auf den Plattformen eingesetzten Gesamtvermögenswerte um 165% seit Jahresbeginn (Über 120 Millionen US-Dollar)

10 sehr gute Gründe in WonderFi Technologies Inc. (WKN: A3C166) zu investieren :

Eines der führenden FinTech-Unternehmen Kanadas Treibende Kraft hinter der nächsten großen Revolution im Finanzsektor Maximaler Profiteur des derzeitigen Krypto-Booms Extrem starke Expansionspolitik (Australien und Asien-Pazifik Region) Finanzdienstleistungen der nächsten Generation mit Bitbuy und Coinsquare: Einfach, sicher und zugänglich! Unternehmenseigene Investitionen in Bitcoin und Ethereum Erfolgreiches und erfahrenes Managementteam Wachstumspotential und strategische Partnerschaften Erfolgreiches Jahr 2024 durch erhebliche Umsatz- und Gewinnsteigerung Kurzfristig vorteilhafte Bewertung ausnutzen

Jetzt ist der perfekte Moment, Teil der WonderFi-Revolution zu werden!

Die Zukunft der Finanzen gehört denen, die den Mut haben, in neue, disruptive Technologien zu investieren - und WonderFi ist der perfekte Einstiegspunkt. Das Unternehmen hat bereits bewiesen, dass es in der Lage ist, Grenzen zu überschreiten und die Finanzwelt zu transformieren. Jetzt können Sie ein Teil dieser aufregenden Reise werden.

Mehr zu WonderFi finden Sie in den von uns bereits veröffentlichten Artikel unter unserem Label Marketjar Media auf www. Wallstreet-online.de (LINK zu den Nachrichten) und auf https://www.wonder.fi/

Schließen Sie sich WonderFi an - der Schlüssel zur Finanzwelt von morgen!

Name: WonderFi Technologies Inc. WKN: A3C166 ISIN: CA97818W1077 Letzter Börsenkurs: 0,20 € (Tradegate)



Link zu aktuellen Kursen and der kanadischen Börse: LINK

Link zu Kursen an deutschen Börsenplätzen: LINK

Bitte beachten Sie, dass die Umsätze im Regelfall an der kanadischen Hauptbörse deutlich höher als an deutschen Börsen sind. WonderFi Technologies Inc. handelt in Deutschland an vielen Börsen, wie z.B. Frankfurt, München, Stuttgart und Tradegate. Bei genügend Volumen bietet sich der Kauf auch direkt in Deutschland an. Beachten Sie aber bitte immer limitierte Aufträge abzugeben! Generell sind Limit-Orders gegenüber reinen 'billigst' Orders vorzuziehen.

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Dieser Artikel enthält Aussagen, die "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens oder Entwicklungen erheblich von den erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten sind und werden im Allgemeinen, aber nicht immer, durch Wörter wie "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "projiziert", "potenziell" und ähnliche Ausdrücke identifiziert oder dass Ereignisse oder Bedingungen "werden", "würden", "können", "könnten" oder "sollten" auftreten.

Die in diesem Artikel enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt dieses Artikels wider und unterliegen daher Änderungen nach diesem Datum. Die Leser:innen sollten zukunftsgerichteten Informationen nicht übermäßige Bedeutung beimessen und sich nicht auf diese Informationen zu einem anderen Zeitpunkt verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten.

ALLGEMEINE HINWEISE UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS - BITTE SORGFÄLTIG LESEN. DIE FOLGENDEN HINWEISE UND HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE MÜSSEN GELESEN UND VERSTANDEN WERDEN UND SIE MÜSSEN DEN ENTHALTENEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN ZUSTIMMEN, BEVOR SIE UNSERE ARTIKEL LESEN.

Wir beschäftigen uns mit Werbung und Verkaufsförderung für Unternehmen. Alle von uns veröffentlichten Inhalte dienen ausschließlich Informationszwecken und sollten nicht als Angebot oder Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren ausgelegt werden. Weder die dargelegten Informationen noch die darin enthaltenen Aussagen, Meinungsäußerungen oder sonstigen Inhalte stellen direkt oder indirekt eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Weder der Eigentümer von Market Jar Media Inc. noch eines seiner Mitglieder, leitenden Angestellten, Direktoren, Auftragnehmer oder Mitarbeiter sind lizenzierte BrokerDealer, Kontovertreter, Market Maker, Investmentbanker, Anlageberater, Analysten oder Underwriter. Die Anlage in Wertpapiere, einschließlich der Wertpapiere von Unternehmen, die auf dieser Website vorgestellt oder besprochen werden, ist für Personen gedacht, die ein hohes Risiko eingehen. Leser:innen sollten immer einen lizenzierten Wertpapierprofi konsultieren, bevor sie Wertpapiere eines Unternehmens kaufen oder verkaufen, das auf Market Jar Media Inc. vorgestellt oder besprochen wird. Aufgrund des spekulativen Charakters der vorgestellten Unternehmen ist es möglich, dass die gesamte Investition eines Leser:innen verloren geht oder beeinträchtigt wird. Denken Sie daran, niemals in die Wertpapiere eines auf dieser Website vorgestellten oder besprochenen Unternehmens zu investieren, es sei denn, Sie können es sich leisten, Ihre gesamte Investition zu verlieren. Darüber hinaus ist die Anlage in Wertpapiere mit geringer Marktkapitalisierung äußerst spekulativ und mit einem äußerst hohen Risiko verbunden. Market Jar Media Inc. gibt keine Empfehlung ab, dass die Wertpapiere eines auf dieser Website vorgestellten oder besprochenen Unternehmens von Besuchern gekauft, verkauft oder gehalten werden sollten, die über diese Website etwas über die profilierten Unternehmen erfahren. Angenommen, WonderFi Technologies Inc. ist als "Unternehmen" definiert: Die begrenzte Betriebsgeschichte des Unternehmens als börsennotiertes Unternehmen und seine Abhängigkeit von einem Markt, der durch schnelle technologische Veränderungen gekennzeichnet ist, machen die Vorhersage zukünftiger Geschäftsergebnisse schwierig oder unmöglich. Es kann nicht garantiert werden, dass das Unternehmen vierteljährlich oder jährlich ein Umsatzwachstum erzielen kann oder dass die erzielten Einnahmen gesteigert oder aufrechterhalten werden können. Darüber hinaus kann das Unternehmen seine Betriebskosten erhöhen, um höhere Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten zu finanzieren, seine Vertriebs- und Marketingbemühungen zu steigern, Vertriebskanäle zu entwickeln, seine Kundenbetreuungskapazitäten zu erweitern und seine Verwaltungsressourcen in Erwartung künftigen Wachstums zu erweitern. In dem Maße, in dem Erhöhungen dieser Ausgaben höhere Einnahmen vorausgehen oder nicht in der Folge darauf folgen, würden sich das Geschäft, die Betriebsergebnisse und die Finanzlage des Unternehmens erheblich negativ auswirken. Das Unternehmen ist daher zahlreichen Risiken ausgesetzt, die für Unternehmen in der Anfangsphase üblich sind, darunter Unterkapitalisierung, Liquiditätsengpässe, Einschränkungen hinsichtlich Personal, finanzieller und anderer Ressourcen sowie fehlende Einnahmen. Soweit dem Unternehmen bei der Entwicklung und Erweiterung seines Geschäfts erhebliche Kosten entstehen, kann es für das Unternehmen schwieriger werden, künftige Rentabilität zu erreichen und aufrechtzuerhalten. Das Unternehmen kann in Zukunft erhebliche Verluste erleiden und mit unvorhergesehenen Kosten, Schwierigkeiten, Komplikationen, Verzögerungen und anderen unbekannten Ereignissen konfrontiert werden. Dementsprechend ist das Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage, die Rentabilität zu erreichen oder aufrechtzuerhalten. Es gibt keine Garantie dafür, dass es dem Unternehmen gelingen wird, eine Rendite auf die Investition der Aktionäre zu erzielen, und die Erfolgswahrscheinlichkeit muss vor dem Hintergrund der frühen Geschäftsphase berücksichtigt werden. Für einen umfassenderen Überblick über die mit der Geschäftstätigkeit des Unternehmens verbundenen Risiken lesen Sie bitte die fortlaufenden Offenlegungsdokumente des Unternehmens, die jeweils im Unternehmensprofil unter www.sedarplus.ca abgelegt sind. Für einen umfassenderen Überblick über die Risiken im Zusammenhang mit dem Geschäft von WonderFi Technologies Inc. lesen Sie bitte die kontinuierlichen Offenlegungsdokumente von WonderFi Technologies Inc. die jeweils im Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca abgelegt sind. BEZAHLTE WERBUNG. Bei dieser Mitteilung handelt es sich um bezahlte Werbung zwischen Market Jar Media Inc. und WonderFi Technologies Inc. und stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Diese Entschädigung stellt einen großen Konflikt mit unserer Fähigkeit dar, unvoreingenommen zu sein. Diese Mitteilung dient ausschließlich Unterhaltungszwecken. Investieren Sie niemals allein aufgrund unserer Kommunikation. Aus diesem Grund betonen wir, dass Sie eine umfassende Due-Diligence-Prüfung durchführen und den Rat Ihres Finanzberaters oder eines registrierten Broker-Händlers einholen, bevor Sie in Wertpapiere investieren. Diese Beziehung und die von uns zu erhaltende Vergütung stehen in einem großen Konflikt mit unserer Fähigkeit, unvoreingenommen zu sein. Einige Inhalte dieser Website enthalten zukunftsgerichtete Informationen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1993 und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934, einschließlich Aussagen über das erwartete kontinuierliche Wachstum eines Unternehmens und den Wert seiner Wertpapiere. In Übereinstimmung mit den Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 wird hiermit darauf hingewiesen, dass hierin enthaltene Aussagen, die sich auf die Zukunft beziehen und alles andere als historische Informationen enthalten, Risiken und Unsicherheiten beinhalten, die sich auf die tatsächlichen Geschäftsergebnisse eines Unternehmens auswirken können . Die tatsächliche Leistung eines Unternehmens kann erheblich von der Leistung abweichen, die in den auf dieser Website oder den darin enthaltenen Websites genannten zukunftsgerichteten Aussagen oder Ankündigungen beschrieben wird. Zu den zu berücksichtigenden Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse abweichen, gehören: die Größe und das Wachstum des Marktes für die Produkte des Unternehmens; die Fähigkeit des Unternehmens, seinen Kapitalbedarf kurz- und langfristig zu finanzieren; Preisdruck; unvorhergesehene und/oder unerwartete Umstände bei Ereignissen; usw. sowie die Risikofaktoren und andere Faktoren, die in den Einreichungen des Unternehmens bei der Securities and Exchange Commission dargelegt sind. Allerdings ist die Leistung eines Unternehmens in der Vergangenheit keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Im Allgemeinen stammen die Informationen zu einem auf dieser Website vorgestellten oder besprochenen Unternehmen aus öffentlichen Quellen. Market Jar Media gibt keine Zusicherungen, Gewährleistungen oder Garantien hinsichtlich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der bereitgestellten oder besprochenen Informationen. Leser:innen sollten sich nicht ausschließlich auf die Informationen verlassen, die sie über unsere Website oder in Mitteilungen erhalten, die von unserer Website stammen. Betrachter sollten die von uns bereitgestellten Informationen zu den profilierten Unternehmen als Ausgangspunkt für weitere unabhängige Recherchen zu den porträtierten oder besprochenen Unternehmen nutzen, um dem Betrachter die Möglichkeit zu geben, sich eine eigene Meinung über die Anlage in die Wertpapiere dieser Unternehmen zu bilden. Die von den profilierten Unternehmen gemachten Sachverhaltsaussagen oder Ähnliches gelten zum angegebenen Datum und können ohne Vorankündigung geändert werden. Market Jar Media Inc. ist nicht verpflichtet, die bereitgestellten Informationen zu aktualisieren. Market Jar Media Inc., seine Eigentümer, leitenden Angestellten, Direktoren, Auftragnehmer und Mitarbeiter sind nicht für Fehler und Auslassungen verantwortlich. Von Zeit zu Zeit werden bestimmte Inhalte auf dieser Website von unseren Mitarbeitern oder Dritten verfasst und veröffentlicht. Zusätzlich zu Informationen über unsere profilierten Unternehmen enthält unsere Website von Zeit zu Zeit die Symbole von Unternehmen und/oder Newsfeeds über Unternehmen, die von uns nicht profiliert werden, sondern lediglich bestimmte Aktivitäten im MicroCap- oder Penny-Stock-Bereich veranschaulichen Markt, den wir hervorheben. Leser:innen werden darauf hingewiesen, dass alle Analyseberichte und Newsfeeds ausschließlich zu Informationszwecken herausgegeben werden. Alle geäußerten Meinungen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Es ist auch möglich, dass eines oder mehrere der auf dieser Website besprochenen oder profilierten Unternehmen bestimmte oder keine Aussagen auf der Website nicht genehmigt haben. Market Jar Media Inc. ermutigt die Leser:innen, die auf dieser Website erhaltenen Informationen durch unabhängige Recherchen und andere professionelle Ratschläge zu ergänzen. Der Inhalt dieser Website basiert auf Quellen, die wir für zuverlässig halten, deren Richtigkeit wir jedoch nicht garantieren und nicht den Anspruch erheben, eine vollständige Aussage oder Zusammenfassung der verfügbaren Daten zu sein. Websites Dritter und andere Informationen Diese Website bietet möglicherweise Hyperlinks zu Websites Dritter oder Zugriff auf Inhalte Dritter. Market Jar Media Inc, seine Eigentümer, leitenden Angestellten, Direktoren, Auftragnehmer und Mitarbeiter sind weder für Fehler und Auslassungen verantwortlich, noch kontrolliert, unterstützt oder garantiert Market Jar Media Inc den Inhalt solcher Websites. Market Jar Media Inc. kontrolliert, befürwortet oder garantiert den Inhalt solcher Websites nicht. Durch den Zugriff, die Anzeige oder die Nutzung der Website oder der von der Website ausgehenden Mitteilungen erklären Sie sich damit einverstanden, dass Market Jar Media Inc., seine Eigentümer, leitenden Angestellten, Direktoren, Auftragnehmer und Mitarbeiter nicht für Inhalte, zugehörige Links, eine Website eines Drittanbieters, Ressourcen oder damit verbundene Dienste verantwortlich sind. Sie stimmen außerdem zu, dass Market Jar Media Inc., seine Eigentümer, leitenden Angestellten, Direktoren, Auftragnehmer und Mitarbeiter nicht für Verluste oder Schäden jeglicher Art haften, die mit Ihrer Nutzung von Inhalten Dritter verbunden sind. Links und Zugriff auf diese Websites werden ausschließlich zu Ihrer Bequemlichkeit bereitgestellt. Market Jar Media Inc. nutzt Dritte, um Informationen an Abonnenten weiterzugeben.

Medieninhaber und Herausgeber:

Market Jar Media Inc.

170-422 Richards Street

Vancouver, BC ,V6B 2Z4

Verantwortlicher für den Inhalt:

James Young

Enthaltene Werte: US5949724083,BTC~USD,CA97818W1077,US19260Q1076,SOL~USD