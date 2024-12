Die Canadian Solar verzeichnete am 14. Dezember einen Kursrückgang von 1,15 Prozent auf 12,05 EUR. Trotz dieser kurzfristigen Entwicklung konnte das Unternehmen im vergangenen Monat ein Plus von 1,77 Prozent verbuchen. Besonders erwähnenswert ist der Beginn neuer Solarprojekte in Japan, für die eine Finanzierung von über 300 Millionen Dollar bereitgestellt wurde.

Aktuelle Finanzkennzahlen

Mit einer Marktkapitalisierung von 800,1 Millionen Euro und einem aktuellen KGV von 2,91 zeigt sich das Unternehmen solide aufgestellt. Der Cash-Flow pro Aktie beläuft sich derzeit auf 10,35 EUR, was zu einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von 1,16 führt.

